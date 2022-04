La gifle de Will Smith inspire des tokens et NFT qui se vendent à prix d’or !

Lors de la cérémonie des Oscars 2022, un événement a eu lieu même s’il n’avait aucun rapport avec le cinéma… Si vous n’avez pas vu la cérémonie, vous avez au moins dû voir la gifle assénée par Will Smith à l’humoriste Chris Rock quand celui-ci s’est moqué de son épouse, malade… Cette gifle entraînera probablement des conséquences sur la carrière de Will Smith, mais là n’est pas le sujet… Elle aura eu l’effet inattendu de se retrouver sur le marché des NFT ! Quelques heures après seulement, des tokens et NFT ont fait leur apparition sur les plateformes d’échange… Le NFT Slap DAO générera alors plus de 36 000€ de revenus, et le token Will Smith Inu plus de 1.7 millions d’euros… Attention, ce NFT pourrait être « juste » éphémère et c’est peut-être pas le meilleur plan d’investissement en NFT à prévoir !

Mais au fait, c’est quoi un NFT ?

Le NFT pour Non-Fungible token ou JNF pour Jeton non fongible, est une valeur composée d’un jeton cryptographique qui représente la plupart du temps un objet numérique rattaché au propriétaire par une identité numérique. Les NFT sont stockés dans une blockchain qui lui donne sa première valeur. Les NFT sont utilisés pour attester une certaine rareté, une forme de propriété symboliques, dans le cas de Will Smith et Chris Rock, c’est une photo qui devient un NFT et donc, un objet de collection. Les NFTs sont une révolution pour le marché de l’art car ils bouleversent les codes établis… Un NFT peut parfois se vendre plus cher qu’une œuvre picturale !

Les fans de NFT dans les starting-blocks !

Ce genre d’événements soudains, et pour le coup, violents, est une aubaine pour les traders en NFT ! Les images ont été relayées sur les réseaux sociaux du monde entier, il n’en fallait pas plus pour qu’une collection de NFT, la « Will Smith Slap DAO » et un token, le « Will Smith Inu » arrivent sur le marché ! Et l’effet boule de neige a, une fois encore, fonctionné à merveille ! Les internautes se sont précipités sur ce NFT et ce token…. Il a fallu moins de 24 heures pour que ces deux jetons atteignent des sommes folles… Pour le NFT Slap DAO, il a vendu 13,3 Ether (36000€) en à peine 24 heures. Le Will Smith Inu, quant à lui est une collection de plusieurs photos de la gifle prise sous différents angles… 1.7 millions d’euro de cryptomonnaie pour celui-ci ! Hallucinant !

Ce n’est pas une première dans le monde des NFT !

Avec ce système, n’importe qui peut créer sa cryptomonnaie et cela peut donc très vite monter en flèche ! En 2014, le rappeur Kanye West avait lancé le « Coinye West », une cryptomonnaie à son effigie… Les fans ont répondu à l’appel du rappeur ! En 2021, Elon Musk fait flamber le Dogecoin, une cryptomonnaie créée en 2013 et tombée dans l’oubli en un seul tweet ! Et en 2021 toujours, il est même à l’origine de la cryptomonnaie EdgeLon, simplement en changeant son nom sur twitter ! En prenant le pseudonyme de « Lorde Edge », les internautes créent la monnaie virtuelle EdgeLon… Et elle s’enflamme immédiatement ! Si le procédé est courant dans le monde de la crypto, attention tout de même, ces crypto n’ont de la valeur que pendant quelques mois, et ensuite, tombent dans l’oubli… Il faut juste être au bon endroit au bon moment pour investir et faire de belles plus-values !