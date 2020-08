William « Bill » English, le père de la souris d’ordinateur, s’éteint à 91 ans.

William « Bill » English vient de décéder à l’âge de 91 ans des suites d’un arrêt respiratoire. C’est cet homme, aux côtés de Douglas Englebart, qui est à l’origine de la souris que nous utilisons aujourd’hui. Son compère était le concepteur, tandis que Bill était le créateur qui matérialisait les idées.

Bill, créatif mais toujours dans l’ombre : William « Bill » English est un ingénieur informatique née le 27 janvier 1929. C’est un nom qui semble méconnu à première vue, mais cet ingénieur est à l’origine des interfaces informatiques que nous utilisons aujourd’hui.

Englebart était le visionnaire, qui se mettait sous les feux des projecteurs à expliquer chaque invention. English opérait en coulisse. Un duo magnifique qui a réussi à façonner le monde d’aujourd’hui. Pour l’idée de la souris par exemple, English a concrétisé le croquis conçu par Englebart. Inutile de vous rappeler à quel point cet accessoire est aujourd’hui devenu quasi-indispensable dans toute opération informatique.

Un Duo visionnaire

Travaillant sous la bannière du Stanford Research Institute, English, avec Englebart, a participé à l’invention de la première souris pour ordinateur. Aussi, c’est en 1968 que les deux chercheurs ont présenté le concept « Mother of All Demos » (Mère de toutes les démonstrations). Ce concept est la base de nombreux systèmes que nous connaissons. Il s’agit notamment de l’édition de texte en ligne, des interfaces graphiques mais aussi des appels vidéo et des liens hypertextes. Et ce ne sont que des exemples puisque d’autres concepts qu’ils ont évoqués à l’époque sont très utilisés actuellement.

Crédit photo : Wikipedia SRI International, CC BY-SA 3.0

Nous savons que les écrans tactiles sont partout : voitures, réfrigérateurs connectés, téléviseurs, ordinateurs portables, smartphones, guichets automatiques de banque etc. Et bien, Sachez que Certaines fonctionnalités, les accessoires, et surtout la création même de ces écrans, sont sorties des imaginations des deux hommes.

Des origines à nos jours

L’invention des écrans tactiles, de manière plus concrète, est le produit des équipes du Xerox PARC, aujourd’hui connu sous le nom de Palo Alto Research Center (PARC). C’est un centre de recherche et de développement créé par Englebart lui-même. L’aspect de l’informatique actuelle a été façonné au sein de ce centre au début des années 1970.

Si le succès d’Apple a retenti jusqu’aux recoins de tous les marchés d’ordinateurs et de smartphones, c’est sans doute parce que Steve Jobs s’est grandement inspiré de PARC après une visite de l’usine en 1979. Dans un domaine plus large, que nous nous soyons sous Windows, MacOS ou Linux, ces systèmes d’exploitation ne sont autres que des dérivées des idées créées par English et Englebart.