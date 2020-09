Budget Participatif : SEVALOR à besoin de vous pour soutenir son projet de méthanisation agricole

En matière d’écologie et d’environnement, la région Ile-De-France a mis en place cette année, un système d’aide à projets. C’est une démarche encore inédite qui permet de soutenir des projets environnementaux… Et d’améliorer le cadre de vie des franciliens.

Concrètement, des projets écologiques ont été soumis à participation puis devront réunir des votes pour voir une aide attribuée. Le premier Budget Participatif pour une Île-de-France écologique et solidaire est en ligne. Nous avons souhaité soutenir le projet SEVALOR, projet de méthaniseur agricole qui fournira notamment la station de biocarburants de Réau dont nous vous parlions la semaine dernière.

Un méthaniseur agricole c’est quoi ?

La méthanisation est un processus naturel. Il permet la dégradation de matières organiques par des bactéries en milieu sans air. Ce qui produit ensuite du biogaz (méthane en particulier) mais également un fertilisant des sols, appelé digestat.

Les déchets agricoles sont brassés avec des déchets alimentaires de collectivité (cantines scolaires, restaurants d’entreprise) puis placés dans des cuves. Les bactéries dégradent ensuite les matières organiques et fabriquent du biogaz.

Le biogaz qui en résulte peut être injecté dans le réseau de gaz de ville pour alimenter la population. Mais, il peut aussi produire de l’électricité et de la chaleur. Enfin, il peut être utilisé comme carburant (BioGNV) pour les véhicules roulant au gaz, notamment les poids lourds. Et réduire ainsi leur impact carbone s’ils roulaient au diesel.

Quant au digestat, il est récupéré puis répandu sur les cultures avoisinantes. Il est très riche en azote et facilement assimilable par les plantes. Qui plus est, il évite l’utilisation de nombreux engrais de synthèse ou de pesticides.

Le projet SEVALOR c’est quoi ?

Le projet SEVALOR (SEnart VALorisation ORganique) est le fruit de la collaboration entre deux sociétés. Normal Soupe, qui regroupe cinq méthaniseurs agricoles et l’entreprise sociale et solidaire Moulinot Compost & Biogaz, spécialisée dans la collecte et la valorisation des déchets alimentaires en Ile-de-France. Ces deux entreprises étant deux acteurs importants de la valorisation des déchets organiques en Ile-de-France.

Le projet consiste à créer un site de prétraitement des déchets alimentaires. Le site pourra recevoir les déchets alimentaires des collectivités mais probablement aussi des particuliers. Une fois traités, les déchets iront rejoindre le futur méthaniseur tout proche du site.

A termes, ce projet deviendra un site complet et une vitrine de l’économie circulaire. Outre le traitement des biodéchets, il permettra l’alimentation en carburant propre (bioGNV). Il proposera également une plateforme de compostage, des activités pédagogiques autour du traitement des déchets et un maraîchage.

Les bénéfices de ce projet :

40 000 tonnes de déchets alimentaires qui n’iront plus en incinération ou enfouissement.

30 GWhs de gaz renouvelable produit, ce qui permettra de chauffer 5000 logements en basse consommation.

36 000 tonnes de digestat pour la fertilisation de 1 200 hectares de terres agricoles.

Réduire l’utilisation d’engrais de synthèse

Créer des emplois directs (au moins 4) sur le site de Réau.

Comment soutenir le projet de méthaniseur SEVALOR ?

Pour soutenir le projet SEVALOR, il suffit de résider, étudier ou travailler en Ile-De-France. Puis, de créer un compte gratuitement et de voter pour le projet. A la clé de ce vote, une aide de 30 000€ pour aider à sa réalisation. Nous comptons sur vous pour voter ou partager à vos contacts franciliens.

Photo couverture : PhotographyByMK/Shutterstock