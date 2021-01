Comment utiliser, nettoyer et conserver vos emballages en cire d’abeille ?

Dans le monde du zéro déchet, il existe deux produits à bannir de votre cuisine : le papier d’aluminium, et le film étirable ! Ces deux produits que l’on utilise presque sans s’en rendre compte sont de véritables polluants pour la Nature… Et ils ne se recyclent pas ou très difficilement !

Il existe une alternative naturelle : les emballages à la cire d’abeille ! Certes au premier contact, ils peuvent paraître difficile à utiliser… On peut redouter une odeur ou un goût sur les aliments… Mais si nous les utilisons correctement, ils se révèlent parfaitement hermétiques et surtout, réutilisables, puis compostables ! Explications.

3 tailles d’emballage pourquoi faire ?

18 x 20 cm : ces petits rectangles sont parfaits pour emballer un demi-avocat, un reste de citron ou quelques morceaux de fromage restants.

26 x 28 cm : ceux-là se destinent plus à recouvrir un bol, ou un petit saladier. Mais ils sont également très utiles pour protéger un fromage, une tartine ou un melon coupé en deux !

33 x 36 cm : le grand modèle sert à tout ou presque ! Emballer un sandwich, conserver un cake coupé, et surtout du pain. Grâce à cet emballage, le pain ne durcit plus et fera le repas du soir ou un pain perdu délicieux le lendemain !

Produits secs ou humides, les emballages en cire d’abeille sont associés à du coton… Ils peuvent donc conserver les aliments intacts.

Comment utiliser l’emballage en cire d’abeille ?

Il n’y a pas de règles pour utiliser ces emballages… Ils s’utilisent comme le papier d’aluminium à une différence près. Lorsque vous souhaitez fermer un bocal ou un bol, il faudra chauffer un peu l’emballage avec vos mains pour qu’il prenne la forme du contenant.

Comment nettoyer vos emballages ?

Nous vous recommandons d’abord de les laver une ou deux fois avant la première utilisation. Ce qui permettra de faire disparaître totalement le petit goût de cire que certains peuvent ressentir. Un simple passage à l’eau froide additionnée de savon de Marseille suffit à les nettoyer… Notre petit truc : déposez tous vos emballages dans un récipient, versez de l’eau froide et quelques paillettes de savon de Marseille. Laissez tremper une demi-heure puis rincez et laissez sécher à l’air libre.

Précautions d’emploi :

Les emballages en cire d’abeille ne conviennent pas aux aliments tels que viande ou charcuterie… Non pas qu’ils ne soient pas efficaces, mais les bactéries que pourraient laisser ces aliments ne partiront pas à l’eau froide. Et il ne faut pas les exposer à une chaleur de plus de 65°C… Donc pas d’eau chaude, pas de micro-onde ou de lave-vaisselle… Pour les aliments comme la viande ou la charcuterie, préférez des boîtes hermétiques en verre, type Pyrex.

Et pour combien de temps ?

Il n’y a pas vraiment de durée d’utilisation pour vos emballages en cire d’abeille… Tout dépend de l’intensité de votre usage. Mais disons qu’entre 6 mois et un an est une bonne moyenne… A condition de ne les laver qu’à l’eau froide et au savon de Marseille ! Lorsque de petits trous apparaissent ou qu’ils deviennent difficiles à modeler, il est temps de les changer mais ne les jetez pas pour autant… En formant de petites boules de vos emballages en cire d’abeille, vous aurez un parfait allume-feu… Et si vous n’avez pas de cheminée, le compost les accueillera avec plaisir… Les composants des emballages en cire d’abeille sont « zéro déchet », ne l’oubliez pas !