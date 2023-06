Mais au fait, c’est quoi un éco-lieu ?

Vous en avez assez de votre vie traditionnelle, entre la maison, le travail, les courses au supermarché, et le stress de la ville ? Et, si vous déménagiez vers ce que l’on appelle un écolieu ? Pour résumer ce qu’est un écolieu, et avant d’entrer dans les détails de ce concept, disons que c’est un havre de paix. Un endroit où l’entraide, la convivialité, le respect et l’environnement, sont au centre de ce lieu. Vous pouvez découvrir ce qu’est un écolieu en détail sur cette page, mais également découvrir les principes fondamentaux qui régissent ces lieux, ainsi que les valeurs de ceux qui y vivent. Découverte.

Qu’est-ce qu’un écolieu (éco-lieu)

Un éco-lieu, par ailleurs connu sous le nom d’écolieu, est un lieu de vie qui met l’accent sur la préservation de l’environnement, le bien-être humain et le respect animal. Le site Greenly.earth explique qu’il s’agit d’un concept qui vise à repenser notre mode de vie et à créer des communautés durables et résilientes. Les écolieux sont généralement situés en milieu rural et regroupent des personnes qui partagent des valeurs communes en matière d’écologie et de développement durable. Ces lieux de vie alternatifs proposent un mode de vie différent de celui de la société traditionnelle, en mettant l’accent sur des principes tels que l’autonomie alimentaire ou encore la solidarité entre habitants, etc.

Quels sont les grands principes de vie dans un éco-lieu ?

Les écolieux procurent un mode de vie alternatif, éloigné des normes de la société traditionnelle, en mettant l’accent sur des principes fondamentaux. Les écohabitants s’engagent dans des activités utiles et respectueuses de l’environnement, telles que l’agriculture biologique, l’artisanat et l’épicerie locale, dans le but de créer une existence plus significative et en harmonie avec la nature. De plus, les écolieux axent leur idéologie sur la sobriété matérielle et les ressources naturelles en encourageant la réduction de la consommation excessive et en favorisant l’autosuffisance. Ils limitent également l’utilisation des ressources naturelles et soutiennent l’économie circulaire. Enfin, les écohabitants cultivent la solidarité et le partage des connaissances au sein de leur communauté. Ils échangent leurs compétences, partagent leurs savoir-faire et collaborent pour créer une atmosphère de solidarité bienveillante. Le terme oasis est aussi employé pour désigner toute sorte d’écolieu.

Comment fonctionne un écolieu ?

Les écolieux fonctionnent en intégrant plusieurs aspects essentiels pour créer un mode de vie durable et en harmonie avec l’environnement. L’autonomie alimentaire est l’un de ces aspects clés, où les écohabitants s’efforcent de produire leur propre nourriture grâce à des méthodes telles que la permaculture, l’agroforesterie et l’agroécologie. Ils privilégient les potagers collectifs et la consommation locale pour réduire leur empreinte écologique. L’autonomie énergétique est par ailleurs un objectif important des écolieux. Ainsi, ils cherchent à réduire leur dépendance aux énergies fossiles en adoptant des sources d’énergie renouvelables telles que le solaire, l’éolien et la biomasse. De plus, l’écoconstruction et l’utilisation de matériaux écologiques contribuent à la réduction de la consommation d’énergie. La mutualisation des ressources est une pratique clé au sein des écolieux. Les écohabitants partagent les espaces communs, les ressources telles que l’eau, la nourriture et les véhicules, ainsi que les compétences et les services. La gouvernance partagée est également une caractéristique essentielle des écolieux. Les décisions au sein de la communauté sont prises collectivement, grâce à des méthodes de gouvernance participative telles que l’élection sans candidat, la communication non violente et la sociocratie. Enfin, les écolieux ne se limitent pas à leur propre communauté. Ils cherchent à ouvrir leurs portes et à partager leurs connaissances et leurs pratiques écologiques avec la population environnante.