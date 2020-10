Pousse Pousse : découvrez une marque de produits ménagers écologique et écoresponsable

Vous cherchez des produits ménagers écologiques, écoresponsables et qui vous débarrassent du superflu ? Connaissez-vous la marque Pousse Pousse ? C’est aujourd’hui la marque référence en matière de Box DIY écoresponsables. Depuis le 29 septembre dernier, Pousse Pousse est sur la plateforme Ulule avec une nouvelle gamme de produits : les pastilles pour fabriquer le plus simplement du monde ses produits ménagers !

Pour faire plus simple, c’est compliqué ! Les compteurs explosent et la campagne dure jusqu’au 5 novembre 2020.Le nouvel objectif : 5000 préventes pour économiser des milliers de bouteilles plastiques ! Présentation. Nous avons interrogé Emeline Sartorio, l’attachée de presse de la marque.

Q : Pouvez-vous vous présenter ?

Cette start-up Perpignanaise, fondée en 2018 par 3 amis d’enfance, propose des Box DIY zéro déchet et écoresponsables. En 2020, l’entreprise comptabilise 5 000 abonnés mensuels à la box, une communauté de 70 000 personnes sur leurs réseaux sociaux et le soutien financier d’investisseurs clés du secteur de la box mensuelle par abonnement et de la PRI (Pyrénées-Roussillon-Investissement).

Q : Parlez-nous de votre projet

La marque a lancé le 29 septembre une campagne Ulule pour précommander une gamme de produits d’entretien pour la maison nouvelle génération. Economiques et écologiques, ces produits bannissent le superflu et le toxique !

À ce jour la campagne compte près de 4000 préventes. Pulvérisant ainsi l’objectif fixé à 200 préventes plus d’un mois avant la fin de la campagne (fixée le 05 novembre). Pour le moment, les préventes ont permis d’économiser 17 000 bouteilles en plastique car 1 pastille achetée = 1 bouteille en plastique économisée.

Q : Comment vous est venue cette idée ?

Un constat effrayant : les produits ménagers que nous achetons dans le commerce se composent à 80% d’eau et de nombreux ingrédients nocifs pour la planète et la santé. De plus, ces produits parcourent des milliers de kilomètres pour arriver jusque dans nos magasins. Ils ont également majoritairement contenus dans des bidons plastiques (même pour les marques « écolo) ».

En résumé, gaspillages, moyens logistiques considérables et rejets inutiles dans l’environnement sont autant de points négatifs qui alourdissent le bilan carbone de ces produits de consommation courante.

Q : Quel message voulez-vous transmettre à travers votre action ?

La marque, engagée depuis sa création à faire évoluer les habitudes de consommation, a donc décidé d’imaginer des produits d’entretien vertueux, faciles à réaliser soi-même et efficaces. Ces produits simples mais essentiels sont le prolongement de l’idée selon laquelle pour sauver la planète tous les petits gestes comptent.

C’est en ayant en tête « le monde de demain » que Pousse Pousse a conçu ces trois nouveaux produits : un nettoyant vitre, un nettoyant salle de bain et un nettoyant multi-surfaces.

Q : Un mot de la fin pour conclure ?

Grâce à ses nouveaux produits ménagers : Économisez la Planète, de l’Argent et de l’Espace dans vos placards !

Q : Comment ça marche ?

Nous avons pu recevoir 3 pastilles (vitres, salle de bain, multiusages). Elles ont chacune une couleur différente et vous sont livrées avec un autocollant de la même couleur que la pastille. Il suffit simplement de déposer la pastille dans un pulvérisateur puis d’ajouter 700 ml d’eau. Dix minutes plus tard, votre produit est prêt à être utilisé. En fonction de votre utilisation, chaque pastille vous donne environ un mois d’utilisation.

Aujourd’hui, le kit de 9 pastilles est vendu 18€, ce qui revient à 2€ pour chaque bouteille. Vous pouvez également acheter le kit à 30€ qui nous semble plus intéressant puisque les bouteilles sont comprises dans le pack. Bien entendu, n’importe quel vaporisateur fera l’affaire, si vous en possédez déjà, inutile de surconsommer !

Des ingrédients naturels évidemment !

Toutes les pastilles sont composées d’ingrédients naturels, et sans perturbateurs endocriniens. La “Forever” Bouteille, quant à elle, est fabriquée à partir de plastique recyclé. Les bouteilles peuvent se garder des années, dans le cadre d’une utilisation normale.

Nous avons testé les trois pastilles :

Tout d’abord, fabriquer ses produits ménagers avec les pastilles Pousse Pousse est un jeu d’enfant ! Il n’y a rien à faire, juste à la faire fondre dans l’eau, à la manière des pastilles de Javel que nous utilisions déjà. Côté efficacité, rien à redire non plus, et on adore le parfum fleur d’oranger du nettoyant multi surfaces.

Côté prix, cela revient même moins cher que l’achat de produits ménagers classiques… Un nettoyant multiusage de marque connue peut coûter jusqu’à 5 ou 7€ pour la même quantité, et ce, même s’il est écologique. Pousse Pousse c’est vraiment une chouette idée pour l’environnement, le porte-monnaie… et le gain de place dans les placards !

Un véritable carton sur Ulule Facilité de fabrication Prix très intéressant Produits efficaces Pousse Pousse propose des box écologiques et écoresponsables, pour faire soi-même ses produits ménagers sans détruire la planète ! User Rating: Be the first one !