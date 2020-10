Too Good Too Go lance un pacte national pour sensibiliser consommateurs et industriels aux dates de consommation !

S’il y a bien une chose contre laquelle il faut lutter c’est le gaspillage alimentaire ! Too Good Too Go l’application qui permet de sauver des paniers chez les commerçants lance un Pacte sur les Dates de Consommation. Ce pacte a pour but de sensibiliser les français aux dates de consommation.

La date limite de consommation ne veut pas dire que le produit n’est plus consommable ! Pourtant de nombreux consommateurs jettent un produit dès que cette fameuse date est dépassée. Cette campagne nationale vise les consommateurs mais également les industriels. Rendre lisibles les étiquettes fait partie des objectifs de Too Good Too Go… En effet, le manque de lisibilité est responsable de 20% du gaspillage alimentaire.

Qu’est ce qu’une date limite de consommation ?

Un français sur deux ne connaît pas la différence entre une Date Limite de Consommation (DLC) et une Date de Durabilité Minimale (DDM).

La date limite de consommation se traduit sur l’emballage par « à consommer jusqu’au ». Cette date est une date sanitaire. Le produit peut donc présenter des risques pour la santé en cas de consommation après cette DLC.

La date de durabilité minimale se traduit sur le produit par « à consommer de préférence avant le ». Elle n’implique aucunement la péremption du produit en question. Le produit pourra seulement perdre quelques qualités gustatives. La DDM ne présente aucun risque sanitaire.

La confusion entre ces deux types de date provoque chaque année 20% de gaspillage alimentaire. Par manque d’information et de visibilité.

Les commandements du Pacte de Too Good Too Go

Premier Engagement : Déployer une communication sur les dates de consommation. Cela consiste en une campagne digitale, TV et print lancée depuis le 12 octobre dernier. Too Good Too Go enfonce le clou sur les DDM… Le produit reste consommable malgré cette DDM !

Second Engagement : Déployer dans les magasins des rayons anti-gaspi par DDM proches ou dépassées. De grandes enseignes ont déjà validé le Pacte. Ainsi dans les magasins Auchan, Bio C’ Bon, Cora, NaturéO, Supermarchés Match et Système U. D’autres rayons « DDM » seront disponibles bientôt chez Carrefour, Casino, E.Leclerc, Franprix, Intermarché, Le Marché de Léopold, Monoprix, Naturalia, La Grande Épicerie et Caviar de Neuvic.

Troisième engagement : Accentuer la différenciation visuelle entre DLC et DDM Cela consiste à modifier les emballages de produits afin que les dates DLC et DDM soient bien différenciées. Ainsi des produits courants comme La Vache Qui Rit, Mousline, Nesquik, Isio4 Ou encore Chocapic font peau neuve. De nouveaux pictogrammes invitant les consommateurs à sentir, goûter et observer le produit en DDM dépassée avant qu’il ne parte à la poubelle !

Des industriels et producteurs plus sensibles au gaspillage alimentaire.

51 signataires ont déjà rejoint le Pacte sur les Dates de Consommation. Malgré ces dates inscrites sur les emballages, il y a des aliments qui ne se périment jamais comme le miel ou le sucre ! Too Good Too Go travaille depuis janvier 2020 sur ce projet. Les industriels et producteurs semblent de plus en plus sensibles à ces dates parfois un peu trompeuses. Le Pacte comprend 10 engagements concrets et mesurables pour réduire drastiquement le gaspillage alimentaire. Les Ministères de la Transition Écologique et de l’Agriculture et de l’Alimentation sont également signataires du Pacte.

Et si vous ne connaissez pas encore l’application Too Good Too Go, nous vous l’avions déjà présenté, elle nous est devenue indispensable dans notre quotidien ! Réduire le gaspillage alimentaire est un enjeu majeur de notre époque !