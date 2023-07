Low Tech : le studio de design « Entreautre » invente un rafraîchisseur d’air en terre cuite imprimé en 3D

Alors que les chaleurs caniculaires s’installent en France, nous sommes tous à la recherche de solutions pour faire baisser la température ! La première chose à laquelle nous pensons serait peut-être la climatisation classique. Or, cette solution est énergivore et émet des gaz à effet de serre, participant, de fait, au réchauffement climatique. Le studio de design Entreautre vient d’inventer un rafraîchisseur low tech en céramique, mais imprimé en 3D. De la terre cuite en impression 3D, vous pensez que c’est impossible ? Eh bien non, grâce à une machine innovante, le studio de design tente d’utiliser cette matière naturelle, pour créer une sorte de climatiseur design, et ce, sans aucun apport d’énergie. L’utilisation de la terre cuite n’est pas nouvelle, on l’utilise depuis des siècles pour fabriquer les ollas et ce rafraîchisseur low tech pourrait séduire bon nombre de personnes, soucieuses de l’environnement. Découverte.

Le rafraîchisseur low tech du studio Entreautre, qu’est-ce que c’est ?

La genèse de cette invention est assez simple, puisque les créateurs partent des propriétés naturelles de la terre cuite. Rappelons que cette matière est naturellement poreuse. Elle permet à l’eau de s’infiltrer dans la terre et de maintenir l’humidité près des racines des plantes, dans le cas des ollas. Pour le rafraîchisseur d’air, l’idée est donc de faire circuler de l’eau à l’intérieur d’un « labyrinthe » en terre cuite. Puis, de faire circuler un flux d’air le long de la paroi humide, afin de provoquer l’évaporation de l’eau et de produire du froid, en conséquence. Pour réaliser ce rafraîchisseur biomimétique, les créateurs s’inspirent de l’arborescence du corail. Et il est vrai que lorsque l’on observe le rafraîchisseur, il y ressemble beaucoup.

Comment peuvent-ils imprimer de la terre cuite en 3D ?

Afin d’utiliser la terre cuite dans une imprimante 3D, le studio Entreautre est partenaire d’un projet collectif autour de l’impression 3D céramique. Ils ont donc acheté une imprimante spécialement conçue pour utiliser de la terre cuite. Cette imprimante est l’invention d’un designer néerlandais, Olivier Van Herpt, et l’une des seules à exercer en dehors de l’atelier du concepteur.

L’imprimante 3D se dote d’un réservoir cylindrique accueillant la terre (argile, grès, etc.) qui est poussée par un piston jusqu’à la buse. La terre est ensuite déposée en serpentin, couche après couche, un peu à la manière de cette maison imprimée en 3D. Cette formidable imprimante propose une alternative supplémentaire à l’utilisation de la terre cuite comme matériau écologique d’avenir. Plus d’informations : entreautre.com

La terre cuite, au centre d’autres systèmes de climatisation ?

Le rafraîchisseur low tech du studio Entreautre ne fait que confirmer les incroyables pouvoirs de la terre cuite en matière de rafraîchissement de l’air ambiant. Nous pouvons, par exemple, citer l’invention de l’entreprise Nave qui fabrique d’étonnants panneaux en terre cuite. Dans ces panneaux à la structure interne creuse, l’eau circule vers l’extérieur du système. La chaleur aidant, l’eau se transforme en vapeur d’eau, ce qui provoque un rafraîchissement immédiat de la pièce dans laquelle se trouve le panneau.

Nous pouvons aussi citer le CoolAnt, une invention de l’architecte indien, Monish Siripurapu. Le CoolAnt est une sorte de pyramide de pots en terre cuite empilés les uns sur les autres, de forme circulaire. On envoie alors de l’eau traverser chaque pot en terre cuite. La porosité de la matière fait qu’en entrant en contact de la terre cuite plus chaude, l’eau va se transformer en vapeur d’eau et climatiser ainsi l’air environnant.