1st Sunflower dévoile un ventilateur solaire de toiture, pour réduire l’humidité en hiver et la température en été

En matière d’isolation de combles, il existe un petit appareil encore méconnu, qui peut se révéler très efficace pourtant : le ventilateur solaire de grenier. Nous pensons à tort qu’il n’est pas nécessaire de ventiler les combles en hiver, or, c’est une erreur. Chauffer de l’air humide consomme beaucoup plus d’énergie que de chauffer un air renouvelé. Pour les combles, il est difficile, voire impossible de l’aérer manuellement chaque jour, le ventilateur solaire de grenier joue donc un rôle essentiel même en hiver. C’est l’occasion de vous faire découvrir deux modèles proposés par la marque 1stsunflower.com. Nous les croyons inutiles, mais vous allez découvrir qu’ils sont, en réalité, essentiels pour économiser sur vos factures d’énergie. Découverte.

Un ventilateur solaire de grenier, pourquoi faire ?

Tout d’abord, un ventilateur solaire de ventilation de grenier peut augmenter le flux d’air intérieur grâce à un fonctionnement approprié. Le ventilateur permet d’évacuer l’air vicié tout en introduisant de l’air frais, favorisant ainsi la circulation de l’air intérieur. Dans un second temps, les ventilateurs solaires de greniers constituent une mesure efficace pour prévenir les problèmes de moisissure et d’humidité. Si la vapeur d’eau cumulée n’est pas évacuée rapidement, elle peut causer des problèmes d’humidité et favoriser la croissance de moisissures sur les murs, les plafonds, les meubles, etc. Quant à son fonctionnement, il est très simple. Il s’équipe d’un panneau photovoltaïque, qui va générer de l’électricité à l’intérieur du ventilateur pour que les pales puissent tourner. Il est totalement autonome et ne consomme aucune énergie. Lorsqu’il est installé, vous n’aurez plus à vous en occuper !

Présentation du ventilateur solaire de grenier 1st Sunflower de 40 W

Le ventilateur de grenier 1st Sunflower est composé de panneaux solaires monocristallins à haute efficacité, d’un moteur à courant continu sans balai, de pales de ventilateur, d’un conduit d’air et d’une base en acier galvanisé. Le moteur à courant continu sans balais lui assure également un fonctionnement silencieux. Il se dote de panneaux solaires monocristallins hautement efficaces, avec une durée de vie atteignant jusqu’à 25 ans. Pour une stabilité à long terme et une résistance accrue à la corrosion, des fixations en acier inoxydable SUS304 sont utilisées. De plus, la possibilité d’intégrer un adaptateur secteur en option permet un contrôle intelligent du fonctionnement du ventilateur. Avec une capacité de ventilation allant jusqu’à 2040 CFM, ce ventilateur solaire de grenier de 40 W propose une performance fiable, alimentée à 100 % par l’énergie solaire, sans frais de fonctionnement. Le modèle 40 W se destine aux maisons des particuliers avec une surface de combles moyenne. Il existe par ailleurs un modèle 70 W doté d’un moteur, lui aussi sans balais, mais plus puissant, plus adapté aux halls d’entrées, entrepôts ou bâtiments publics, couvrant une plus grande surface à ventiler.

Toutes les caractéristiques techniques

Sachez que les deux modèles sont conçus de manière semblable et qu’ils possèdent les mêmes caractéristiques techniques et conditions de garantie. Seule la puissance du moteur de 70 W augmente la surface traitée.

Puissance : 40 W ou 70 W

Tension : 24 V

Cellules solaires : silicium monocristallin

Durée de service du panneau solaire : 25 ans

Angle du panneau solaire photovoltaïque : non réglable sauf pour les deux modèles qui existent en mode ajustable

Matériel de pale de ventilateur : alliage en aluminium

Conduit d’air : 365 mm

Moteur CC sans balais

Durée de vie du moteur : 30 000 h

Garantie de moteur : 2 ans

Matière du support : acier inoxydable

Épaisseur du support : Δ2.0 mm

Capot de base de matériau du boîtier : acier galvanisé à chaud

Capot de l’épaisseur du logement de base : Δ1.2 mm

Garantie de base / carter de capot : 5 ans

Filet de protection : SUS 304

Revêtement de surface : revêtement en poudre de résine époxy de polymère

Ventilation : CMH / 2040 3468CFM

Bruit de fonctionnement : 45 dB

Taille du panneau : 558 x 558 x 205 mm

Poids : 13,5 kg

