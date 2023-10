Odia, l’invention d’une poubelle solaire et intelligente pour lutter contre l’insalubrité

Les déchets sont évidemment un fléau dans le monde entier. Sur le continent européen, ils sont cependant plutôt discrets et surtout recyclés. Ce n’est évidemment pas le cas dans certains pays émergents qui, on le devine, sont parfois les poubelles des pays riches. Sur le continent africain, les décharges à ciel ouvert existent encore et les habitants ne sont pas réellement « éduqués » à trier leurs déchets pour le recyclage. Un recyclage qui est quasiment inexistant d’ailleurs, mais qui commence doucement à se mettre en place. À Kinshasa, en République Démocratique du Congo, des étudiants de l’université innovent avec une poubelle intelligente pour combattre l’insalubrité. Découverte.

L’invention d’une poubelle simple, mais intelligente

Les étudiants de l’Université de Kinshasa ont conçu une poubelle intelligente nommée « ODIA », capable de détecter sa propre saturation grâce à des voyants lumineux clignotants. Cette invention vise à lutter contre l’insalubrité à Kinshasa, en République démocratique du Congo. « Face au niveau d’insalubrité que connaît la population, en particulier dans les grandes agglomérations, nous, étudiants de la Faculté de pétrole, gaz et énergies renouvelables de l’Université de Kinshasa (UNIKIN), avons entrepris des recherches qui ont abouti à la création de cette poubelle intelligente ». C’est ainsi qu’Armand Omatuku Difumba, l’un des étudiants concepteurs de cette machine, décrit le projet à l’Agence Congolaise de Presse.

Kinshasa: des étudiants de l´Unikin inventent ODIA, une poubelle intelligente automatique pour lutter contre l'insalubritéhttps://t.co/hGS5PGzkaI — Alexandre (@Ar4kiel) September 28, 2023

Comment fonctionne la poubelle inventée par les étudiants ?

L’intelligence de cette poubelle réside dans son fonctionnement. En effet, elle n’est ni branchée ni alimentée par piles ou batterie. Utiliser l’électricité serait un non-sens dans un pays qui subit de nombreuses coupures. Quant aux batteries, elles finiraient par ajouter un déchet supplémentaire au pays, ce qui ne serait pas une bonne idée. La poubelle ODIA fonctionne en réalité grâce à un système hybride solaire photovoltaïque. Cependant, elle peut également être alimentée par une batterie, mais ce n’est pas l’option choisie par les étudiants. Lorsque la poubelle est pleine, de petits capteurs, installés sur le haut, provoquent une alarme lumineuse indiquant qu’elle est saturée. De plus, des capteurs de présence ouvrent le couvercle de la poubelle, dès qu’une personne s’en approche pour jeter un déchet.

Quels sont les objectifs de cette poubelle intelligente ?

Comme nous pouvons nous en douter, l’objectif premier est de réduire les déchets dans cette ville de 17 millions d’habitants. Toutefois, d’autres enjeux sont envisagés. Plus tard, les inventeurs aimeraient que leur poubelle ODIA soit connectée aux services de ramassage de la ville. Ainsi, dès qu’une poubelle est pleine, elle pourrait être vidée, évitant les débordements ou les dépôts de déchets près de la poubelle pleine. Une invention qui pourrait aussi créer de nombreux emplois dans le secteur d des déchets, du recyclage, voire de l’industrie, si les déchets sont mieux récupérés.

Pour le moment, la poubelle est en phase expérimentale et fonctionne de manière satisfaisante. Les étudiants espèrent son déploiement dans des environnements professionnels tels que les institutions gouvernementales, les hôpitaux, les aéroports et les universités afin de réduire le chômage en créant un système de collecte et de traitement des déchets. Ce type d’invention semble simple et inefficace devant les milliards de tonnes de déchets à évacuer en Afrique ! Cependant, le fait de commencer à sensibiliser les populations à la bonne gestion des déchets est primordiale et améliorera la situation dans les années à venir !

