« Adieu les biscottes cassées », SpreadTHAT est l’invention qui va révolutionner votre petit déjeuner !

Le matin au petit-déjeuner, vous êtes plutôt du genre un café vite avalé ou des biscottes beurrées avec de la confiture maison ? Si vous êtes adepte de la biscotte craquante recouverte d’un beurre salé ou non, vous connaissez aussi la galère que cela représente. Étaler du beurre qui sort du réfrigérateur, dur comme du bois, sur une biscotte qui se brise au moindre appui relève du défi quotidien. À l’approche du couteau, la biscotte se brise, se casse, s’émiette, le beurre fond sur vos doigts et votre moment sacré est vite gâché. La technique de sortir le beurre à l’avance fonctionne, mais nous n’y pensons pas chaque jour et n’avons pas toujours le temps. Le saviez-vous qu’en 2016, un Taïwanais avait inventé le « SpreadTHAT ! » ? Il s’agit d’un couteau à beurre chauffant, pour que vos biscottes restent entières. Découverte.

Une invention oubliée, le SpreadTHAT ! ?

L’année de son invention, le SpreadTHAT ! avait connu un succès absolu sur Kickstarter avec près de 2 000 contributeurs qui avaient investi 62 957 $. Cette campagne de financement participatif avait permis la commercialisation de cette étonnante invention, dont le succès ne se dément pas jusqu’à aujourd’hui. L’idée de cette invention était venue d’un simple constat de l’inventeur, Jung-Ya-Hsieh, designer industriel taïwanais. Il n’existait, à cette époque, aucun dispositif permettant de réchauffer le beurre à la sortie du réfrigérateur pour en faciliter l’étalement. L’objectif était de concevoir un « étaleur » capable d’appliquer efficacement du beurre froid, et ce, sans recourir à l’électricité ni à l’eau chaude.

Comment fonctionne le SpreadTHAT ! ?

L’inventeur souhaitait donc un dispositif qui soit économe en énergie et sécuritaire, sans bords tranchants, facile à manipuler pour les jeunes enfants. Après des mois de réflexion, d’expérimentation et de prototypes, ils sont parvenus à trouver la solution idéale, un couteau à beurre qui fonctionne sur le principe de l’échange de chaleur. Rappelons que dans ce principe, la chaleur se dirige toujours vers la température la plus basse. Le cœur du couteau est donc constitué d’un tube en alliage de cuivre, semblable à ceux utilisés pour refroidir les unités centrales dans l’industrie de la fabrication de semi-conducteurs. SpreadTHAT ! capte la chaleur de votre paume et la transfère au beurre, facilitant ainsi son étalage. De plus, SpreadTHAT ! fonctionne également avec d’autres ingrédients tels que le beurre de cacahuète, la confiture, le chocolat et le fromage.

Et comment est-il fabriqué ?

Lors de sa création, le défi de sa construction se cachait dans la transformation du tube moulé à haute pression. L’équipe de concepteur a donc imaginé des moules spéciaux pour concevoir cet étonnant couteau à beurre chauffant. Sur l’ustensile, ils ont ajouté un revêtement en titane et en polypropylène de qualité alimentaire, coûteux, mais qui assure sa résistance à la corrosion et sa solidité. Pour l’utiliser, c’est simple, il suffit de le prendre quelques secondes dans la paume de la main, puis de racler votre motte de beurre. Ce n’est pas de la magie, mais de la physique et, pourtant, cela y ressemble ! Il existe même une version Deluxe en bronze et titane, avec un design digne des plus grands palaces ! Géniale cette invention, non ? Avec lui, vous résoudrez enfin le calvaire matinal de la biscotte qui vous explose entre les doigts, se transformant en bouillie infâme qui vous donne envie de pleurer ! Que pensez-vous de cette innovation ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

