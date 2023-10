Cette année, les moustiques ont eu quelques semaines de répit grâce aux chaleurs extrêmes qu’a connues la France pour un mois d’octobre. Cette fois, le froid s’installe et les moustiques n’y échapperont pas, nous devrions être tranquilles pour quelques mois. Il n’empêche qu’ils reviendront forts et affamés, prêts à en découdre, dès les premières chaleurs estivales. Ce qui pourrait changer les choses, c’est l’arrivée de nouvelles lunettes brevetées, inventées par l’entreprise lyonnaise 15-1 Diffusion. Ces lunettes, baptisées Aloha (inspiration de la culture polynésienne), sont conçues à base d’une solution brevetée et ont le pouvoir, non pas de tuer les moustiques, mais de les éloigner de vous. Une invention géniale que vous devez absolument découvrir.

Les lunettes Aloha, qu’est-ce que c’est ?

Le sujet qui occupe tous les esprits en ce moment, ce sont les punaises de lit ! Toutefois, elles ne sont pas les seules à nous pourrir la vie, nous avons aussi les poux toute l’année et les moustiques en été ! L’entreprise lyonnaise 15-1 Diffusion, fondée par Didier Janot, a développé des lunettes novatrices conçues à partir d’un matériau révolutionnaire, spécialement élaboré pour repousser les poux, les moustiques et divers autres insectes. Didier Janot, à la tête d’une entreprise spécialisée dans la conception de lunettes en matériaux durables, prétend avoir trouvé une solution révolutionnaire pour faciliter la vie quotidienne. Son entreprise, implantée à Lyon (Rhône), a élaboré des lunettes dotées de la capacité unique de repousser ces parasites.

Quel est le secret des lunettes Aloha ?

Le secret de ces lunettes innovantes ne se cache pas dans les verres, mais dans la monture. Cette dernière a été conçue dans un nouveau matériau breveté baptisé Aloha. En utilisant la méthode de microencapsulation, l’entreprise incorpore des composés naturels provenant de l’huile essentielle de lavandin à l’intérieur du produit. Ce produit diffuse ces propriétés tout au long de la journée autour de la tête de l’enfant, créant ainsi une sorte de bouclier protecteur, explique Antoine Quinzin, co-fondateur de l’entreprise, sur Maville.com.

Ces lunettes, comme tous les modèles de la marque, seront conçues à partir de matériaux recyclés comme « des algues, du bois, des coquilles d’huîtres ou encore des filets de pêche ». L’entreprise collabore déjà avec des marques de grande renommée : Mauboussin, Armor-Lux ou Alpine pour ne citer que celles-ci. Les lunettes Aloha pourraient aussi aider à lutter contre le stress et c’est encore une véritable innovation. En effet, la monture pourrait diffuser une huile essentielle apaisante et venir en complément de certains traitements médicaux contre le stress. Cette nouvelle approche de l’Aloha est en cours de test avec des professionnels de santé, afin que le produit utilisé ne soit pas toxique, évidemment.

Une commercialisation prévue en 2024

Lors du salon mondial de l'optique (SILMO Paris), les lunettes Aloha étaient nominées dans la catégorie Innovation Technologique et elles ont fait sensation. Les fondateurs promettent que ces lunettes d'un nouveau genre ne coûteront pas plus cher que les montures classiques. Les visiteurs semblaient surtout séduits par l'idée de pouvoir mettre ces lunettes à leurs enfants pour repousser les poux ! De plus, ces lunettes possèdent également des propriétés antibactériennes grâce au matériau utilisé. De plus, en intégrant une encre puissante dotée d'une substance photo luminescente, ces lunettes deviennent fluorescentes pendant une dizaine d'heures : un vrai plus pour retrouver ces lunettes, dans le noir, au petit matin ! Plus d'informations : 15-1diffusion.com.