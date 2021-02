Alzheimer : une intelligence artificielle pour détecter les signes précurseurs de la maladie sur le visage

Vous êtes peut-être confrontés à la maladie d’Alzheimer chez l’un de vos proches ! En côtoyant des malades, vous vous êtes peut-être rendu compte qu’ils changeaient de visage… Regard vide, vieillissement prématuré, la maladie qui s’installe provoque des changements de faciès. Mais, nous ne pouvons pas encore les lier à la maladie.

Pourtant des chercheurs travaillent actuellement sur un appareil, qui, grâce à l’intelligence artificielle pourrait détecter les signes précurseurs de la maladie sur le visage ! Les tests actuels pour confirmer la maladie d’Alzheimer sont longs et invasifs et on sait que détecter plus tôt permet de ralentir l’évolution… Il y a urgence à détecter ses maladies insidieuses le plus tôt possible !

Selon la fondation Médéric Alzheimer, cette maladie neuro-dégénérative touche déjà 47 millions de personnes dans le monde. En 2030, ce chiffre devrait atteindre 70 millions ! Autrefois, cette maladie n’était pas nommée et on parlait de démence ou de sénilité !

Un avenir prometteur pour tous les malades

Des scientifiques de l’université de Tokyo publient une étude dans la revue Aging. Ils expliquent avoir testé cinq modèles de leur appareil sur 250 personnes… Pour réaliser ce test, deux groupes de personnes : un avec des patients malades, l’autre avec des personnes « saines ». Pour détecter la maladie d’Alzheimer, on utilise aujourd’hui, le test de Folstein, qui évalue les capacités cognitives et mnésiques d’un patient.

L’un des appareils testés à montrer sa capacité à détecter les signes de la maladie sur le visage… Ainsi l’algorithme est parvenu à confirmer un test de Folstein positif sans aucun autre élément que le visage du patient.

Même si les proches des patients peuvent effectivement se rendre compte d’un changement au niveau des expressions du visage, il est parfois trop tard ! Si cette hypothèse japonaise venait se confirmer, ce serait une réelle avancé dans la recherche de cette maladie.

Mais surtout cela permettrait de la détecter de manière très précoce et d’engager rapidement des thérapies cognitives, visant à en ralentir les symptômes ! Un bel espoir pour tous les malades et leurs proches !