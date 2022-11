Amplla (re)invente l’extincteur avec un dispositif en forme de bouclier utilisable à une seule main

Alors que la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 rend obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans les lieux d’habitation, ce n’est pas le cas des extincteurs ! Rappelons que seuls les lieux publics et entreprises doivent obligatoirement disposer d’extincteurs visibles et accessibles. Les particuliers, eux, n’ont aucune obligation, que ce soit dans leur domicile, ou dans leur voiture. Certains particuliers, prudents, sont tout de même équipés d’extincteurs, mais ils sont souvent cachés ! Il faut bien reconnaître que les extincteurs rouge écarlate ne sont pas de superbes éléments de décorations. Premysl Kokes, un ingénieux architecte concepteur, propose un extincteur qui ressemble à un bouclier décoratif, espérant convaincre les particuliers qu’il est un élément crucial en cas de déclaration d’incendie. Découverte.

Les extincteurs décoratifs en question

Deux types d’extincteurs sont proposés par la marque Hussechuck : le Shield et le Shield Plus. Ils ont été conçus par un architecte survivant d’un incendie. Přemysl Kokeš redéfinit complètement les extincteurs en les installant dans votre salon. Malgré leurs nouvelles formes, les extincteurs resteront très lourds, et pour cela, il n’y a pas d’autre solution ! Mais, pour le côté cylindrique rouge des extincteurs classiques, il a peut-être trouvé la solution avec des extincteurs en forme de cercle, qui ressemblent à un volant ou à un bouclier géant.

Pourquoi un bouclier ?

Si vous avez déjà eu à vous servir d’un extincteur rouge, vous avez dû vous rendre compte que vous deviez lutter contre l’incendie sans être vraiment protégé. L’architecte a choisi le bouclier, car il permet pour commencer d’avoir une main libre pour déclencher le mécanisme et par ailleurs, de protéger le corps en avançant vers les flammes. Pour l’utiliser, il suffit de glisser le bras gauche dans la sangle et d’utiliser la gâchette qui va diffuser le produit. Il se dote aussi d’un tuyau classique, et peut donc s’utiliser avec les deux mains. Si vous optez pour l’utilisation avec une seule main, la seconde sera donc libre pour aider une personne ou déblayer quelques débris sur votre passage.

Des extincteurs colorés et déco ?

Le Shield se présente comme un grand volant rouge, et le Shield Plus, lui, peut s’accorder à votre intérieur, avec de nombreuses déclinaisons de coloris. Certains modèles disposent d’une surface textile autoextinguible, qui les transforment en pièces décoratives pour vos intérieurs. Cela peut paraître inutile, mais c’est finalement assez intelligemment pensé. Si, comme nous, vous possédez un extincteur, il est probablement caché au fond d’un garage à cause de son esthétique douteuse. Et si, un incendie venait à se déclarer dans le salon, ou dans la cuisine, nous perdrions un temps précieux à aller au garage, l’ouvrir, chercher l’extincteur, puis revenir pour enfin lutter contre l’incendie. Alors que si le bouclier était accroché à un mur à l’intérieur de la maison, le temps gagné serait peut-être très précieux ?

Un extincteur à la maison, oui mais…

Même si cela n’est (pas encore) obligatoire, vous avez le droit de posséder un extincteur chez vous ou dans votre voiture. Cependant, attention, les extincteurs ne sont pas des accessoires qui durent éternellement: tous ont une date de validité, et elle doit être respectée. Si vous achetez un extincteur, pensez à le remplacer, même s’il n’a pas été utilisé, dès la date indiquée sur le produit. Il existe plusieurs types d’extincteurs (mousse, poudre, eau, etc.), il est recommandé de choisir la poudre pour un extincteur domestique. De plus, l’extincteur doit répondre à certaines normes telles que NF EN 3, PED 97/23/EC, MED 96/98/EC, et posséder le marquage CE. Plus d’informations : amplla.cz