AquaReturn, le boitier qui permet d’économiser 10 m³ d’eau par an est disponible sur Amazon

Le gaspillage de l’eau froide est un problème majeur dans notre pays, comme dans la plupart des pays industrialisés. On estime qu’un litre d’eau est gaspillé tous les cinq litres utilisés, selon le site josmose.fr. La plus grande perte se situe peut-être lorsque l’on est en attente de l’eau chaude, vous savez, lorsque vous entrez dans la douche et laissez couler l’eau dans les canalisations pour obtenir de l’eau chaude ! Pour pallier ce gaspillage, Olivier Alconchel et Bernard Thirion, deux ingénieurs en électronique originaires de Nontron (Dordogne), ont inventé le système AquaReturn. Breveté et fabriqué en Espagne, l’AquaReturn est un dispositif innovant qui permet d’économiser l’eau en ôtant l’attente de l’eau chaude. Je vous en avais déjà parlé dans cet article, et il est désormais en vente sur Amazon au prix de 335 €*. Comment cela fonctionne-t-il ? Je vais tout vous expliquer.

Un boitier qui diminue le gaspillage d’eau

Ce petit dispositif innovant, est conçu pour économiser l’eau froide, mais également l’énergie habituellement utilisée pour obtenir de l’eau chaude. Concrètement, en éliminant le gaspillage de l’eau froide lorsque vous attendez qu’elle chauffe, vous économisez sur le chauffe-eau qui se déclenche logiquement moins souvent. Installé sur chaque robinet de la maison, il promet d’économiser 10 m³ (10 000 litres) d’eau par an, et par robinet, soit environ 45 € au prix moyen actuel du m3 (4,34 € selon eau de France).

Un système de recirculation d’eau innovant

Le fonctionnement est, lui aussi, assez simple à comprendre. Je vous l’explique. Le petit boitier s’installe directement sur le circuit d’eau de la maison et fonctionne par un mécanisme de recirculation. Dès que l’utilisateur active le robinet d’eau chaude, AquaReturn détecte la température de l’eau dans les canalisations. Si cette dernière est encore froide, le système renvoie automatiquement cette eau vers le réservoir ou la chaudière, empêchant ainsi qu’elle ne coule inutilement. Ce processus continue jusqu’à ce que l’eau atteigne une température de 35 °C, moment où l’appareil permet à l’eau chaude de s’écouler normalement. De votre côté, vous ne vous apercevrez de rien, car le dispositif est silencieux. Et, en termes de coût, il vous reviendra approximativement à 2 kWh par an seulement. Compatible avec différents chauffe-eaux (électriques, gaz, solaires), il est donc possible de l’installer dans toutes les habitations.

Réalisez des économies sur vos factures

En réduisant la consommation d’eau potable, AquaReturn permet non seulement de diminuer les factures d’eau, mais également de baisser la consommation énergétique liée au chauffage de cette eau. Selon les données fournies, chaque personne peut économiser jusqu’à 10 000 litres d’eau par an. L’eau est une ressource qui se raréfie, et l’économiser est plutôt une bonne idée !

De plus, si vous êtes un tantinet bricoleur, vous pouvez installer vous-même l’AquaReturn, même si le fabricant recommande l’intervention d’un plombier, ce serait dommage de créer des fuites, autres responsables majeurs du gaspillage de l’eau. Je vous rappelle que cette invention brevetée est désormais disponible sur Amazon au prix de 335 €*. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : aquareturn.com. Alors, convaincus par cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

