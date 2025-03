BetterBike dévoile le PEBL 2.0, un étonnant vélomobile électrique à pédales de 91 kg

BetterBike a lancé le PEBL en 2016. Pour rappel, il s’agit d’un tricycle électrique à pédales à mi-chemin entre le vélo et la voiture. Avec le tout nouveau PEBL 2.0, la jeune entreprise américaine, basée dans le Massachusetts, pousse le concept encore plus loin en améliorant le design et en mettant l’accent sur le confort. Tout comme le modèle initial, celui-ci est doté de trois roues (deux à l’avant et une à l’arrière), et il est aussi équipé de pédales. En fait, BetterBike a créé la gamme PEBL afin de permettre à l’utilisateur d’entretenir son corps et de réduire son impact environnemental. Tout cela en profitant des avantages offerts par une voiture, à savoir la protection contre les intempéries et une grande capacité de chargement.

Plus élégant

Niveau design, le PEBL 2.0 arbore une carrosserie en composite de fibre de verre qui promet un meilleur aérodynamisme par rapport à celle du PEBL de première génération. Il est aussi plus élégant. Le pare-brise en polycarbonate résiste aux rayures et offre une meilleure visibilité grâce au fait qu’il s’étend désormais vers les côtés. L’intérieur est marqué par la prééminence du tissu qui vise non seulement à améliorer le confort, mais aussi à réduire le bruit. Toujours dans l’optique de rendre la conduite plus agréable, l’engin bénéficie d’une double suspension, l’une à l’avant et l’autre à l’arrière. À noter que le modèle précédent se contentait d’une suspension arrière.

Un véhicule à assistance électrique

Comme son prédécesseur, le PEBL 2.0 arbore un cadre léger et résistant en aluminium 6061. Les roues sont équipées de larges pneus de 3 pouces qui peuvent être remplacés par des modèles de 4 pouces. Niveau performance, le tricycle dépend certes de la force de pédalage. Mais l’assistance électrique réduit considérablement l’effort physique nécessaire. Il est effectivement question d’un moteur de 750 watts intégré au moyeu arrière. Celui-ci permet de rouler jusqu’à 32 km/h. BetterBike a également prévu une variante tout-terrain équipée d’un moteur de 1500 watts.

Prix et disponibilité

L’alimentation électrique est fournie par une batterie lithium-ion de 48 V/1000 Wh qui promet environ 80 km d’autonomie avec quatre à six heures de charge. Il est possible de doubler cette performance en utilisant une seconde batterie en option. De plus, un panneau solaire de 100 watts est également proposé en option afin d’étendre l’endurance du PEBL 2.0. Par ailleurs, le tricycle à assistance électrique dispose d’un système d’éclairage à LED, de freins à disque Avid BB7 à l’avant et à l’arrière, d’une transmission à 7 vitesses Shimano et d’un régulateur de vitesse.

Il propose une fonction de marche arrière électrique. Pesant à vide 91 kg, le PEBL 2.0 est capable de transporter une charge de 147 kg. Concernant son prix, il se situe entre 10 750 dollars (~9900 €) et 12 950 dollars (~11 900 €). BetterBike prévoit un lancement au début de l’été. Plus d’infos : better.bike. Seriez-vous prêts à adopter ce type de véhicule pour vos trajets ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .