Biomique Wall, l’invention d’un mur végétal en céramique pour créer des biotopes urbains

L’impression en 3D offre d’immenses possibilités. Les structures créées à partir d’un tel procédé deviennent de plus en plus nombreuses et variées. Pas plus tard que le mois dernier, on vous rapportait la finalisation des travaux de construction du plus grand bâtiment imprimé en 3D au monde. Plus récemment encore, nous avons pu découvrir l’une des dernières inventions du studio de design « Entreautre » : un rafraîchisseur d’air en terre cuite imprimé en 3D. Il faut dire que cette technique de construction est en passe de devenir une norme dans le monde architectural. Preuve en est, des chercheurs de l’Université d’Innsbruck, en Autriche, en collaboration avec ceraLAB et exparch.hochabu, ont créé un prototype de façade végétale baptisé « Biomic Wall ».

Améliorer la qualité de l’Air

La principale particularité de ce mur réside dans le fait qu’il a été fabriqué grâce à l’impression en 3D. Il associe cette technique de construction moderne aux principes de conception écologique pour améliorer les environnements urbains à travers des espaces verts et une architecture durable. Le Biomic Wall vise également à améliorer la qualité de l’air en contribuant à la régulation du climat urbain. En outre, ses concepteurs affirment qu’il peut aider à atténuer la pollution sonore grâce à sa bonne capacité d’isolation.

Créer des paysages urbains plus écologiques

En plus de démontrer la possibilité de créer des formes complexes avec l’impression 3D, ce prototype architectural met l’accent sur une relation équilibrée entre les éléments architecturaux et écologiques. Il faut savoir que la structure poreuse et articulée est en céramique, ce qui lui procure une finition plutôt élégante. Le Biomic Wall peut devenir un habitat pour une grande variété de plantes et d’animaux de petite taille. De quoi rendre les paysages urbains plus écologiques à une époque où la promotion de la durabilité et de la biodiversité est devenue un défi majeur face au contexte du réchauffement climatique.

Établir une relation symbiotique entre la nature et l’architecture

Même si le Biomic Wall a été créé en tant que prototype dans le cadre d’un projet de recherche en vue de l’obtention du diplôme de maîtrise, ses implications sont énormes. Cette structure hors du commun nous encourage à aller de l’avant dans la recherche de solutions susceptibles de favoriser une relation symbiotique entre l’architecture et la nature. « Biomic Wall est un prototype en céramique imprimé en 3D qui répond à la situation environnementale actuelle et à la nécessité d’entrelacer l’architecture et la nature », a déclaré l’équipe. Plus d’infos : cera-lab.com.

