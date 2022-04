Blueview : des baskets durables, 100% biodégradables et compostables

Vous en avez assez de vos baskets en plastique qui polluent la planète, mais vous ne trouvez aucune alternative à vos sneakers habituels ? Certaines marques comme N’Go Shoes, COG ou SuperGreen proposent déjà, en France, des chaussures végan ou créées à base de fibres végétales. Mais l’offre est minime comparée aux centaines de marques de chaussures classiques… Un nouveau modèle fait son apparition dans le monde de la chaussure et plus particulièrement de la basket : La Blueview ! Et il va falloir retenir son nom, car elle se présente comme la première chaussure biodégradable au monde pour ceux qui s’engagent pour l’avenir de la planète, ce qui ne l’empêche pas de rester durable et élégante. Présentation.

Blueview veut révolutionner la chaussure !

Notre dépendance aux produits pétroliers est énorme, sans même parfois que nous en ayons conscience. Ces produits qui se recyclent difficilement voire pas du tout, font des ravages dans notre écosystème. Lorsque nous nous débarrassons de nos vieux objets, ils viennent ajouter de la pollution dans les décharges mais également dans les océans ou les cours d’eau. Blueview, c’est un peu la révolution de la chaussure tant attendue. Ils ont remplacé la totalité des matériaux à base de pétrole par des plastiques à base de plantes. Les chaussures de la marque sont donc innovantes, pas de doute sur ce point, mais elles sont surtout totalement biodégradables dans l’environnement naturel !

En quoi sont-elles donc faites ?

Chaque matière qui compose la chaussure est à base de plantes. Ce qui veut dire qu’elle se décompose complétement lorsqu’elles sont exposées à l’humidité, à l’air ou aux micro-organismes du compost. Vous avez bien lu, vous pourrez désormais composter vos chaussures dans votre bac de jardin ! Plus aucun matériau toxique ou plastique ne se trouvent dans la chaussure. Ce modèle a demandé 6 années de travail, avant de trouver une solution durable qui permettrait de supprimer la pollution plastique liée aux chaussures. La base de la chaussure est en mousse de polyuréthane d’origine végétale, ou plutôt d’une tige en tricot à base de plantes que l’entreprise a elle-même inventée, puisqu’elle n’existant pas à l’état naturel. Le dessus de la chaussure est fabriqué en fils de chanvre et d’eucalyptus. Il en résulte une matière première appelée Plant Knit, qui se veut la première tige de chaussure tricotée à la machine à base de plantes et entièrement biodégradable au monde. Le chanvre, les fibres d’eucalyptus Tencel® et le coton sont des matériaux d’origine végétale bien connus pour se biodégrader. Concrètement, la chaussure se dégrade elle-même en 200 jours environ.

Combien coûtent ces chaussures ?

Pour une fois, ce n’est pas un simple concept mais bel et bien un produit déjà commercialisé. Les paires de chaussures Blueview sont disponibles en deux coloris, bleus et beiges pour enfants, hommes ou femmes. Esthétiquement, elles ont un petit look vintage et unisexe qui devraient plaire à un maximum de personnes. Quant au prix, il est de 135£, soit environ 163€ sur le site Blueview. Nous n’avons pas trouvé d’indications concernant l’expédition en France, mais étant fabriquées au Royaume-Uni, la livraison doit être possible chez nous. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Blueview via la page dédiée.