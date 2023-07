Célérifère, un étonnant kit d’électrification de vélo (rétrofit) en forme de gourde

Cela ne vous aura pas échappé, les ventes de vélos explosent ces dernières années. Ce que l’on appelle désormais « la mobilité douce » se développe largement dans toutes les villes de France. Reconnaissons que l’urgence climatique et la nécessité absolue de réduire les émissions de gaz polluants représentent un levier pour cette activité. Célérifère, une entreprise vendéenne, entend répondre à cette urgence climatique, en proposant des vélos électriques reconditionnés, baptisés IKKI. Par conséquent, elle s’engage à rendre les déplacements plus propres, accessibles à tous les publics et avec des solutions produites en France. Découverte de cette jeune entreprise à l’avenir prometteur !

Célérifère, c’est qui ?

Célérifère est une marque vendéenne fondée en 2019 par Karim Tarzaïm. Son objectif est de simplifier et de rendre plus responsable la mobilité douce en proposant des produits durables et écoresponsables. L’entreprise met l’accent sur la fabrication française et la simplicité de ses solutions, avec une seule batterie compatible sur tous ses véhicules. Célérifère joue également un rôle essentiel dans l’insertion des personnes handicapées. En effet, elle a choisi de faire assembler les vélos IKKI par des personnes en situation de handicap. Grâce à cela, elle véhicule aussi les valeurs d’une entreprise soucieuse de l’inclusion et des forces vives que ces personnes peuvent représenter. Découvrez deux produits phares de l’entreprise : le kit d’électrification et le vélo reconditionné IKKI.

Le kit d’électrification Célérifère, qu’est-ce que c’est ?

Ce kit révolutionnaire se compose de deux parties principales : le moteur arrière et la batterie en forme de bouteille d’eau. Le moteur est équipé d’un capteur de cassette intelligent breveté, offrant une assistance précise en détectant simultanément la cadence et le rapport de vitesse. L’originalité de la batterie réside dans sa forme, elle ressemble à une bouteille d’eau. Elle s’intègre avec le contrôleur et l’affichage, ajoutant une touche esthétique et originale à votre vélo qui devient « électrique ».

Le kit se destine à tous les vélos classiques dont les roues font entre 26 et 29 pouces. De plus, pour être compatible, le vélo doit posséder un nombre de vitesses au moins égal à 7 ! Grâce à ce kit, vous pourrez donc conserver votre vélo classique, mais profitez des atouts d’un vélo électrique. Une alternative écologique puisque cela vous permet de conserver votre vélo et de le « remettre au goût du jour » en l’électrifiant. Le kit est disponible sur le site au prix de 748 €.

Présentation du vélo reconditionné IKKI

IKKI, le vélo électrique reconditionné Made In France, offre une solution de mobilité professionnelle durable pour les industriels, les incubateurs, les collectivités et les particuliers. Saviez-vous que des milliers de vélos en bon état, avec une durée de vie mécanique de 10 à 15 ans, sont disponibles dans des casses ? Le vélo électrique reconditionné IKKI est conçu pour offrir une mobilité douce écoresponsable complète. Il est éco-conçu, réparable et revalorisable, fabriqué et assemblé en France avec des matériaux naturels et recyclables. Cependant, toutes les pièces ne sont pas reconditionnées.

C’est le cas des éléments de freinage et des jantes, par exemple, qui se doivent d’assurer une sécurité parfaite à l’utilisateur. Le vélo électrique IKKI est doté d’un système de pédalage assisté qui vous permettra de choisir le niveau d’assistance électrique convenant le mieux à votre style de conduite. Il dispose d’un cadre en col de cygne (ou mixte), d’une autonomie de 70 km (10 Ah) et pèse seulement 15 kg. Le vélo électrique reconditionné IKKI est disponible au prix de 1 490 €.

En savoir plus ? Retrouvez Célérifère sur les réseaux sociaux :

Site web : https://celerifere.com

Facebook : https://www.facebook.com/celerifere85

Instagram : https://www.instagram.com/celerifere85

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/c%C3%A9l%C3%A9rif%C3%A8re