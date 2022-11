« C’est comme installer une éolienne », cette invention fait « voler » les camions pour économiser 25% de carburant

Pour économiser du carburant, vous avez la solution d’opter pour une conduite écologique, de prendre les transports en commun, ou d’enfourcher un vélo électrique ou mécanique ! Une start-up espagnole, Eco Eolic Top System, fait une autre proposition plutôt étrange… En effet, elle imagine, grâce au dispositif Run&Save, que les camions pourraient « voler » pour économiser du carburant. En phase d’homologation à Barcelone, le système espagnol pourrait arriver sur le marché dans un an environ. Cette invention nous vient d’Abdon Estefan et Mauricio Vargas, ingénieurs colombiens, passionnés de pilotage d’avions qui parlent de leur invention comme une révolution pour le secteur de la logistique. Découverte.

Run&Save qu’est-ce que c’est ?

Ne nous méprenons pas, ce ne sont pas des « voitures ou camions volants » mais des véhicules qui imitent la force qui maintient les avions en l’air. Cette énergie est produite lorsqu’un véhicule percute une masse d’air, mais cela ne s’applique pas aux camions, trains ou bus. Cela fonctionne en fait comme un « ascenseur » et le levage du camion pourrait permettre d’économiser jusqu’à 25 % de carburant mais également de réduire l’usure des pneus et d’émettre 15 % de gaz à effet de serre en moins, à condition que le camion roule à 80 km/h au moins. Comme le précise les inventeurs, le camion ne volerait pas à proprement parler, mais s’allégerait pour économiser du carburant. Selon Adriana Estefan, responsable marketing de l’entreprise, le brevet est enregistré à 90 % et la première concession existe en Espagne depuis 2021, Eco Eolic Top System devrait être commercialisé en 2023…

Comment ça marche ?

Lorsqu’un avion prend de la vitesse, ses ailes déplacent l’air vers le bas afin de diminuer la pression. Le poids de l’avion est alors redistribué, ce qui lui permet de s’éloigner du sol. Le système espagnol fonctionne sur le même principe, mais pour les camions. Concrètement, il suffirait d’installer « une éolienne » sur le toit du camion pour que celle-ci travaille la masse d’air que le camion déplace, et ainsi le rendre plus léger. Couplé à un logiciel qui analyse en temps réel les modifications aérodynamiques, il optimiserait sa masse. En réalité, le dispositif utilise l’énergie cinétique afin de réduire le poids du camion. À l’heure actuelle, le système est ajouté sur le toit du camion, mais il devrait ensuite être directement intégré à la carrosserie. Vargas l’un des co-inventeurs de ce système explique au journal elconfidencial.com : « Ce que nous faisons, c’est que le vent de face est utilisé pour avancer, car toute l’énergie qui est générée autour du véhicule est gaspillée, mais nous la collectons pour générer des effets positifs, c’est comme installer un générateur d’énergie éolienne »

Combien cela pourrait-il coûter ?

La réduction des coûts de carburant est évidemment au centre des préoccupations de toutes les entreprises de transport. Le système espagnol pourrait coûter de 12 000 à 15 000 € mais serait, à priori, rentabilisé en un an ou un an et demi selon les premières analyses des ingénieurs. La start-up explique que le système peut donc alléger le poids du camion, mais également l’alourdir en cas de freinage d’urgence. À vrai dire, Run&Save est un système qui s’adapte continuellement sans aucune intervention du conducteur, car il fonctionne grâce à l’intelligence artificielle et s’adapte aux conditions météorologiques.