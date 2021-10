Pashion : des chaussures modulaires pour ne plus avoir à choisir entre “avec” ou “sans talon”

Être une femme n’est pas toujours simple ! Allier style et confort n’est pas une mince affaire lorsque nous portons des talons. Il se peut que dans certaines situations nous soyons obligés d’emporter nos baskets pour pouvoir marcher confortablement. Eh bien une entreprise anglaise a sûrement trouvé la solution !

L’entreprise Pashion vient de mettre au point des chaussures convertibles. Ces dernières peuvent passer de chaussures à talons à des chaussures plates pour la marche, en quelques secondes ! Et cette innovation risque de faire fureur auprès des femmes !

Des chaussures alliant style et confort

De nombreuses femmes adorent les chaussures à talons mais très peu sont capables de les supporter toute une journée. Aller d’un endroit à un autre en portant des talons peut s’avérer compliqué et douloureux. Mais grâce aux chaussures convertibles Pashion, plus besoin de choisir entre chaussures plates et talons !

Ces paires de talons sont une réelle innovation dans le quotidien des femmes. Pashion a enfin réussi à transformer le rêve d’être confortable en talons en réalité ! Mais comment fonctionnent ces chaussures convertibles ?

En ce qui concerne le mécanisme, celui-ci est assez simple. Utilisée en « mode talons », les chaussures Pashion vous offriraient un confort inégalable affirme la marque. La semelle de la chaussure se compose de polyuréthane qui absorbe les chocs afin d’amortir totalement votre pied lors de la marche. Pour passer au « mode chaussures plates », il vous suffit de tourner le talon de votre chaussure et une partie de la semelle se décrochera. Le tour est joué ! Vous voilà prête à parcourir le monde !

La marque Pashion vous offre également une multitude de modèles

Pashion a vraiment pensé à tout ! En plus du confort que procure ces chaussures, elles existent sous différents modèles. Celles-ci sont disponibles en des dizaines de styles, de couleurs et de motifs différents. Il y en a pour tous les goûts ! Mais ce n’est pas tout, les chaussures convertibles existent dans un large choix de taille. Elles peuvent également se personnaliser à l’infini selon vos goûts et vos envies.

Parmi ce large de choix de chaussures, chacune des paires sont disponibles en deux hauteurs de talon ainsi qu’en deux styles différents : stiletto ou bloc. Le large choix de possibilité permet une personnalisation à l’infini pour chacune des chaussures. De plus, des kits de talons supplémentaire tels que le kit de talons en strass ou en liège sont disponibles pour n’importe quelle paire de chaussures. Changer de style comme bon nous semble sans se ruiner c’est maintenant possible grâce aux chaussures Pashion.

Grâce à leur confort et leur possibilité de conversion, plus besoin de mettre ses baskets pour le trajet et enfiler ses talons juste avant d’arriver au bureau. Ces chaussures sont pratiques pour toutes les occasions ! Que ce soit professionnel, pour un mariage ou encore pour une simple sortie entre copines. Elles seront un vrai plus pour chaque occasion nécessitant du mouvement et du temps !

Et si jamais vous n’êtes pas encore convaincu, rendez-vous sur le site Pashion. Les chaussures convertibles ont été testés et approuvés par de nombreuses clientes. Elles font littéralement fureur auprès des acheteuses ! Selon l’une d’entre elles se seraient même les meilleures chaussures qu’elle n’a jamais achetées. Alors foncez !