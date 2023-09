Comment fonctionnent les vélos électriques « sans batterie et sans lithium » à supercondensateurs ?

Les vélos à assistance électrique, également connus sous l’acronyme VAE, sont à la mode depuis quelques années. Se déplacer à vélo est considéré comme un moyen efficace pour réduire son empreinte carbone. De plus, le côté électrique diminue l’effort de pédalage et rend l’expérience plus amusante que contraignante. Après tout, le vélo est l’une des solutions les plus accessibles pour entretenir son corps et préserver sa santé. Certains critiquent cependant ces engins parce qu’ils sont équipés d’une batterie.

Les vélos à supercondensateurs sont-ils l’avenir du cyclisme ?

Le fait de devoir recharger la batterie de son VAE après avoir parcouru une certaine distance pourrait mettre à rude épreuve les réseaux publics d’électricité, dont la plupart sont déjà fragiles. De plus, la fabrication des batteries implique l’utilisation de métaux rares comme le lithium. Dans ce contexte, les experts développent de nouvelles solutions qui pourraient permettre de se passer des accumulateurs conventionnels utilisés pour alimenter nos vélos électriques. L’entreprise orléanaise STEE est l’une des références en la matière grâce à ses vélos à supercondensateurs.

Pas de transmission mécanique

STEE a conçu un modèle de vélo à supercondensateurs baptisé Pi-Pop (anciennement U-feel). La première particularité de cet engin est qu‘il utilise des supercondensateurs à la place d’une batterie. Ces composants stockent l’énergie fournie par la force de pédalage du cycliste, qui est convertie en électricité par le biais d’un générateur. Les supercondensateurs emmagasinent ainsi l’énergie à court terme et non à long terme comme le fait un accumulateur classique. Chaque fois qu’on pédale, de l’électricité est produite, ce qui permet au vélo d’avancer. À noter que le Pi-Pop est également dépourvu de transmission mécanique.

« Le vélo Pi-POP intègre une technologie innovante qui capture et emmagasine l’énergie générée par l’utilisateur, la libérant au moment optimal. Grâce à sa capacité à régénérer l’énergie accumulée lors du pédalage, de la descente ou du freinage, le vélo Pi-POP offre une assistance constamment renouvelée. Cette assistance est disponible en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 », explique l’entreprise sur son site officiel.

Une durée de vie plus longue

En étant dépourvus de batterie, les vélos à supercondensateurs ont l’avantage d’être plus légers, donc plus faciles à transporter. Ces deux-roues pèsent en général moins de 20 kg. Les condensateurs ont aussi une durée de vie plus longue par rapport aux batteries, soit entre 10 et 15 ans, contre 2 à 3 ans pour ces dernières. Et il faut savoir que ces composants, capables de stocker une charge électrique et de lisser les pics de puissance, sont recyclables à 100 %, puisqu’ils sont composés d’aluminium et de carbone. En revanche, la vitesse maximale du vélo à supercondensateurs de STEE n’est que de 15 km/h, alors que la plupart des VAE peuvent rouler jusqu’à 25 km/h, voire plus dans le cas des speedelecs. D’ailleurs, son prix reste encore assez élevé pour un vélo électrique, soit entre 1500 € et 2 000 €.

