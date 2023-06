Un vélo électrique sans batterie, c’est possible. Voici Pi-POP, une invention alimentée par des supercondensateurs

Si vous possédez un vélo classique, il n’y a pas de mystère : vous devez pédaler pour avancer. Et si vous possédez un vélo électrique, il n’y a pas de secret : vous devez le recharger pour avancer. Mais que diriez-vous d’un vélo électrique sans batterie ni recharge, qui vous permet tout de même d’avancer ? Il existe, il est français et a été conçu au sein d’une entreprise orléanaise après sept ans de Recherche & Développement. Il s’appelle Pi-POP et comme l’annonce ses inventeurs : c’est « le premier vélo à assistance électrique au monde qui n’a besoin… que de vous ! ». Découvrez ce vélo nouvelle génération, inclusif, et qui s’adresse à tous ceux qui veulent profiter des joies du vélo.

Les caractéristiques techniques du Pi-POP

Nous n’avons pas l’habitude de commencer par présenter les caractéristiques techniques d’un produit, mais la conception du Pi-POP le nécessite pour comprendre son fonctionnement. Le vélo Pi-POP est alimenté par des « super-condensateurs », offrant ainsi une source d’énergie écologique et durable. Avec une durée de vie de 15 ans, ce vélo est conçu pour durer et réduire l’impact environnemental. De plus, il est entièrement recyclable, contribuant ainsi à une approche plus respectueuse de l’environnement. Avec un poids de 20,5 kg, il est relativement léger, ce qui facilite sa manipulation et son transport. L’autonomie de ce vélo électrique est illimitée, ce qui signifie qu’il peut être utilisé sans se soucier de la charge de la batterie. Avec une vitesse maximale de 25 km/h en mode assistance, le Pi-POP procure une expérience de conduite agréable et pratique. Il est disponible à l’achat en ligne, au prix de 2 450 €. De plus, il est équipé d’un porte-bagages et de garde-boue, offrant ainsi des fonctionnalités pratiques pour transporter des objets et rouler par tous les temps.

Les super-condensateurs du Pi-POP, qu’est-ce que c’est ?

Le système de super-condensateurs inventé par l’entreprise est en réalité un système d’énergie efficace qui permet une recharge et une décharge ultrarapides de l’énergie emmagasinée. Sur un vélo électrique classique, les batteries se chargent en étant branchées sur le secteur. Sur le Pi-POP, l’utilisateur va emmagasiner de l’énergie lorsqu’il pédale, et ainsi charger les batteries. Concrètement, vous faites le plein d’énergie lorsque vous êtes sur du plat ou dans une descente, et les batteries vous la restituent lorsque le terrain se fait plus difficile.

Il est donc envisageable de terminer une boucle en revenant au point de départ avec la même quantité d’énergie embarquée qu’au début. Le nombre de charge est quasiment illimité puisque la recharge n’est pas électrique. L’entreprise annonce plusieurs centaines de milliers de recharges possibles pour le Pi-POP. De plus, les super-condensateurs, contrairement aux batteries classiques, ne sont pas polluants. Les supercondensateurs sont composés de matériaux courants tels que l’aluminium, le carbone, la cellulose et les polymères. Ce qui les rend relativement faciles à traiter afin de réduire l’empreinte écologique. Des filières de recyclage existent déjà pour ce type de composants.

Et si l’on ne l’utilise pas, est-ce qu’il se décharge ?

La réponse à cette question est : oui. Les supercondensateurs ont une autodécharge importante lorsqu’ils sont complètement chargés à 100 %. Le niveau de charge diminuera progressivement au fil des jours. Ainsi, un vélo entièrement chargé peut être déchargé après environ trois semaines d’inutilisation. Cependant, pas de panique, le vélo s’éteint, mais il est possible de le redémarrer en quelques minutes, en pédalant tout simplement. En revanche, le vélo ne s’éteindra pas en cours de balade, il limitera seulement l’assistance et privilégiera la récupération d’énergie. À l’inverse, si ses batteries sont chargées au maximum, il restreindra la récupération d’énergie aux stricts besoins nécessaires. Plus d’informations sur cette invention géniale ? Rendez-vous sur pi-pop.fr.