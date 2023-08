L’invention d’une peinture « isolante » qui réduit de 21 à 36 % les besoins en climatisation et en chauffage

Les climatiseurs conventionnels renforcent la crise climatique, selon un responsable du service Énergie et Climat du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). En effet, ces équipements énergivores utilisent près de 20 % de l’électricité consommée par les bâtiments. D’ailleurs, ils figurent parmi les plus grands émetteurs de GES en raison de leur technologie réfrigérante à base d’hydrofluorocarbones. De même, l’empreinte carbone et la consommation énergétique liées au chauffage sont non négligeables dans certains pays. Aujourd’hui, diverses solutions sont mises au point afin de limiter l’impact environnemental de la climatisation et du chauffage. Certains scientifiques créent des peintures capables de minimiser les échanges de chaleur entre un espace et son environnement. Nous vous proposons notamment de découvrir les résultats prometteurs de cette étude récente réalisée par des chercheurs de l’Université de Stanford.

Quelles sont les spécificités de ces peintures ?

Ce groupe de recherche a inventé un nouveau type de peinture bicouche alliant esthétique et efficacité en termes d’isolation. Les peintures comprennent deux couches appliquées séparément. Leur couche supérieure ultrafine est composée de nanoparticules inorganiques disponibles dans un patchwork de couleurs. Leur couche inférieure à base de flocons d’aluminium serait capable de réfléchir le rayonnement infrarouge. Il est à noter que si le spectre infrarouge de la lumière du soleil est absorbé par une structure, la chaleur émise accentue significativement le réchauffement naturel de la planète.

Il est possible d’appliquer ces nouvelles peintures sur les murs extérieurs et les toits afin d’empêcher la chaleur d’entrer dans un bâtiment. La couche de couleur supérieure laisse passer les rayons infrarouges, qui seront majoritairement réfléchis par la couche isolante inférieure (au lieu d’être absorbés). On pourrait également recouvrir les murs intérieurs de ce nouveau revêtement pour chauffer naturellement les locaux. Cette fois-ci, la lumière infrarouge réfléchie est absorbée par les matériaux à l’intérieur du bâtiment, générant ainsi de l’énergie thermique.

Que promet ce nouveau revêtement ?

D’après cette équipe de chercheurs américains, les tests ont montré que ces peintures étaient dix fois plus efficaces que les peintures conventionnelles en matière d’isolation. Elles seraient en mesure de réfléchir approximativement 80 % de la lumière infrarouge moyenne élevée, ainsi qu’une partie de la lumière proche infrarouge élevée. Sur le plan esthétique, elles pourraient être appliquées dans une gamme de couleurs flamboyantes (bleu, blanc, jaune, rouge, vert, violet, orange, vert, gris foncé…). Contrairement à cela, la plupart des peintures actuelles à faible émissivité sont de couleur métallique grise ou argentée.

Ces scientifiques ont constaté des résultats intéressants durant les essais de leurs peintures dans des environnements artificiels froids ou chauds. Ce revêtement aurait réduit d’environ 36 % la consommation d’énergie liée au chauffage et de près de 21 % celle liée à la climatisation. Outre cela, les deux couches seraient étanches, garantissant donc leur stabilité dans les environnements humides. De plus, l’entretien des surfaces peintes pourrait s’effectuer facilement en les rinçant à l’eau ou en passant dessus un chiffon humide.

Quelles sont les applications de ces peintures ?

Les applications de ces peintures bicouches à faible émissivité sont particulièrement variées. D’après Yucan Peng, l’un des auteurs principaux de l’étude, celles-ci peuvent s’adhérer à quasiment toutes les surfaces de différents matériaux et de différentes formes. Elles pourraient être appliquées dans de nombreux secteurs, dont le bâtiment, le transport et l’industrie. Actuellement, cette équipe de recherche travaille à améliorer les formulations de peinture pour faciliter leur commercialisation. Plus d’informations : PNAS

