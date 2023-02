Des scientifiques inventent un bitume « autodéneigeant » et « autodégivrant » révolutionnaire !

Chaque année, en hiver, vous apercevez peut-être un engin étrange déverser une poudre blanche sur les routes de votre ville. Lorsqu’il gèle ou qu’il neige, les services techniques salent les trottoirs et axes routiers avec du sel de déneigement pour assurer la sécurité des usagers. Le sel de déneigement est nécessaire, mais il est aussi néfaste pour l’environnement et demande une certaine logistique lorsque la météo devient très hivernale. Des scientifiques chinois viennent de révéler avoir inventé un additif pour asphalte qui pourrait maintenir les routes libres de glace en permanence. Pour ce faire, ils ont créé des microcapsules contenant du sel à base d’acétate de sodium qui s’intègreraient directement à l’asphalte. Présentation.

Quelle est cette invention ?

Le verglas sur les routes est évidemment un danger pour les automobilistes. Cependant, le sel de déneigement classique est lui aussi un danger pour l’environnement, notamment pour les cours d’eau. Les scientifiques de l’Université des sciences et des technologies d’Hebei (Chine) affirment avoir mis au point une alternative plus verte et plus efficace, qui pourrait être mélangée directement à l’asphalte et rester active pendant des années. Cette alternative permettrait donc d’avoir une route dégagée en permanence. Ce qui n’est pas le cas avec le sel classique, qui doit être répandu à chaque nouvel épisode de gel, et parfois plusieurs fois par jour. Les scientifiques chinois ont décidé de remédier à ce problème en inventant une solution de sel à base d’acétate sans chlorure. Ces derniers étant moins nocifs pour l’environnement et moins corrosifs pour les matériaux métalliques.

Comment fonctionnent ces microcapsules ?

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont mélangé le sel avec du dioxyde de silicium, du bicarbonate de sodium et du laitier de haut fourneau, avec un agent tensioactif. Ils ont obtenu une poudre qui a ensuite été recouverte d’une solution de polymère pour produire les microcapsules. Ces dernières ont ensuite été intégrées au mélange bitumeux en remplaçant une partie des minéraux qui le composent habituellement. Leur nouvel asphalte a ensuite été testé sur une portion de route et a montré toute son efficacité. Il s’est avéré qu’il faisait non seulement fondre continuellement la neige qui tombait dessus, mais qu’il abaissait également le point de congélation de l’eau de 0 ºC (32 ºF) à -21 ºC (-6 ºF) expliquent les chercheurs dans l’étude parue sur le site ACS Publication. Selon eux, ce nouveau matériau assurerait une route dénuée de tout verglas ou de toute neige, pendant une période allant de 6 à 8 ans.

Pourquoi le sel de déneigement est-il nocif pour l’environnement ?

Chaque année, des milliers de tonnes de sel de déneigement sont déversés sur les routes du monde. Ce sel de déneigement composé de chlorure de sodium de classe B permet de faire fondre la neige, mais est nocif pour l’environnement. Lorsqu’il fond sur l’asphalte, il se retrouve dans les sols et les eaux, en bouleversant les écosystèmes. Ainsi, utilisé à haute dose, il modifie la croissance des arbres, provoque la chute des feuilles et serait responsable de la disparition de milliers d’arbres chaque année.

Le sel de déneigement menacerait également certaines espèces, notamment ceux qui sont aquatiques. Au niveau de la santé, ce sel est très irritant et peut provoquer des brûlures. Prenez garde aussi à vos animaux qui, à coup sûr, se brûleront les pattes sur des routes chargées de sel. Et bien évidemment, il est toxique si on l’ingère. Enfin, si vous vivez dans des régions montagneuses, vous l’aurez probablement constaté. Le sel de déneigement abîme prématurément les carrosseries, ainsi que le système de freinage. La solution proposée par les chercheurs chinois déneigerait donc les routes, sans incidence pour l’environnement, tout en garantissant la sécurité des conducteurs. Une belle invention, non ? Plus d’informations : pubs.acs.org