Et si vous remplaciez le sel de déneigement par un produit écolo ?

La vague de froid qui s’abat sur la France depuis une semaine a fait grimper les ventes de sel de déneigement… Même si les canadiens se moquent gentiment de nous dès qu’il tombe deux centimètres de neige, il faut se rendre à l’évidence, les routes glissantes ne sont pas notre spécialité !

Alors pour ne pas glisser, on utilise du sel de déneigement, un procédé chimique, certes efficace, mais pas vraiment au top pour l’environnement. Il existe quelques astuces écologiques pour déneiger vos trottoirs ou vos allées, sans utiliser ce sel chimique et abrasif !

Pensez à vérifier les arrêtés municipaux de votre commune ! Si un arrêté prévoit que le déneigement des trottoirs par les propriétaires, alors votre responsabilité pourrait être engager en cas d’accident d’un tiers devant chez vous !

Les astuces écolos pour déneiger

Le marc de café est l’une des alternatives écolo qui s’utilise de plus en plus… On le savait compostable, utilisé comme engrais, et désormais comme « saleur » ! Et forcément, il ne coûte rien… Son seul inconvénient, l’apparente saleté qu’il peut laisser… Mais une bonne pluie lui permettra de rejoindre les terres et de les fertiliser.

Vous n’avez plus qu’à mettre en pratique ces techniques… Nous avons tenté le marc de café et cela fonctionne… Etonnant et complètement propre !