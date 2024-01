OCsystem, l’invention de chaussures avec crampons intégrés et amovibles pour affronter l’hiver

Une vague de neige vient de s’abattre sur la France, avec certains départements en vigilance orange depuis quelques jours. La Normandie et l’Île-de-France, des régions peu habituées à la neige, se sont retrouvées sous la neige. Des autoroutes fermées, des automobilistes bloqués, et des chutes en cascade pour les piétons s’aventurant sur les routes et les trottoirs. Parmi ces piétons, ceux qui étaient équipés du système OCsystem® sur leurs chaussures ont dû les apprécier. Vous ne connaissez pas encore ce système ? Nous vous proposons de découvrir ces chaussures très spéciales, destinées à marcher sur la neige ou la glace, en toute sécurité. C’est parti.

Les chaussures OCsystem® qu’est-ce que c’est ?

OCsystem® est un dispositif inclus avec certaines chaussures de montagne comme la marque Olang. La conception de ce système permet non seulement de marcher aisément sur des planchers traditionnels sans les endommager, mais également d’ajuster son fonctionnement en fonction des conditions météorologiques. Elles sont dotées de crampons amovibles, qui propose deux positions distinctes : le mode « grip-on» est idéal pour une adhérence optimale sur la neige et la glace, tandis que le mode « grip-off » est recommandé pour une utilisation à l’intérieur. Disposant de crampons profilés, elles permettent aussi de longues marches lors de randonnées, notamment sur les terrains accidentés.

Que faut-il savoir de plus sur les chaussures équipées d’OCsystem®

Dans la mesure où ce système augmente l’adhérence de la chaussure sur tous types de sols, mais se destine plus particulièrement aux sols glissants. Le système OCsystem® est ancré à la semelle lorsque les chaussures sont produites. Fabriqué dans un polyuréthane spécial, il fait partie intégrante de la chaussure et ne provoque donc pas de dénivellation au niveau de la semelle. Amovibles, les crampons peuvent être sortis ou rentrés en fonction des besoins de l’utilisateur. Sur ce procédé italien breveté, se trouve de petits clous en acier, qui vont venir accrocher le sol. Ce sont un peu des pneus clous pour les chaussures. Il vous suffit d’utiliser la clé spéciale fournie avec les chaussures pour activer les crampons, et ainsi être prêt à marcher sur la neige et les sols glacés !

Quels équipements pour affronter le froid ?

Imaginons que vous soyez équipés de cette invention révolutionnaire que sont les chaussures équipées d’OCsystem®. Cela ne suffira probablement pas à affronter le froid, même si l’on dit souvent que lorsque l’on a chaud aux pieds, on a chaud partout ! Pour vous protéger du froid, vous pouvez adopter la technique de l’oignon, qui consiste à empiler plusieurs couches de vêtements, c’est peut-être le plus efficace des méthodes. Sinon, vous pouvez aussi opter pour une veste chauffante, qui vous permettra de rester au chaud même par des températures négatives. Plus d’informations : olangcanada.com.

Et, si vous devez prendre votre voiture pour vous déplacer par temps de neige ou de verglas, pensez à vous équiper de chaussettes à neige pour vos pneus, et d’une couverture de survie au cas où vous resteriez bloqués sur la route. N’oubliez pas que la nouvelle Loi Montagne, appliquée dès cet hiver, impose certains équipements de sécurité pour votre véhicule. Connaissiez-vous l’existence de ces ingénieuses chaussures de montagne ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

