Deux lycéennes récompensées à un concours d’inventions pour leur « étonnante » solution de traitement des déchets

La pollution plastique est un vrai fléau pour la planète. Ce matériau met effectivement plusieurs centaines d’années pour se décomposer. Rien qu’au Vietnam, chaque année, environ 3 millions de tonnes de déchets plastiques sont dispersés dans la nature. C’est en tout cas ce qu’a révélé le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement du pays lors d’un récent colloque sur les politiques et les technologies de recyclage de tels déchets.

Un projet mené par deux lycéennes

Face à ce désastre environnemental, Hiên Mai et Hà Chi, toutes les deux âgées de 17 ans, ont développé une solution pour réduire la quantité de plastique qui trainent dans la nature. « Chaque jour, des milliers de déchets plastiques provenant des ménages sont jetés sans être traités. Nous pensons toujours à une substance biologique respectueuse de l’environnement qui est capable de les dégrader pour réduire la pollution », a expliqué le duo qui est à l’origine du projet intitulé « Étude sur un produit au service du traitement des déchets plastiques des ménages ».

Des larves capables de dévorer le plastique

Avec l’aide de plusieurs professeurs, les deux élèves du lycée Chu Van An de Hanoi ont mis au point un procédé qui permet d’éliminer les déchets plastiques à un coût inférieur à celui des techniques de recyclage et de traitement existantes. Cette approche implique l’utilisation de vers de cire.

Appartenant à la famille des Pyralidae, ces derniers sont des larves qui, grâce à leurs enzymes intestinales, peuvent dévorer le plastique. En particulier, ils sont capables de digérer le polyéthylène. « Cet insecte a une grande potentialité pour le traitement des déchets », ont expliqué les jeunes chercheuses.

Un projet qui a impressionné le jury des WICO 2023

Grâce à cette invention, Hiên Mai et Hà Chi ont reçu la médaille d’or des WICO 2023 (World Invention and Creativity Olympics). Il s’agit d’un concours d’inventions qui se déroule tous les ans pour récompenser les meilleures inventions dans le domaine de la science. Comme si cela ne suffisait pas, le projet a aussi été couronné par l’université thaïlandaise Chulalongkorn. À noter que ce n’est pas la première fois qu’un tel concept est mis en avant pour lutter contre la pollution par le plastique. Plusieurs années plus tôt, en 2020, le professeur John McGeehan, de l’université de Portsmouth, et ses collègues ont annoncé la découverte d’une super-enzyme capable de dégrader le plastique en quelques heures !

