Dreame H12, l’aspirateur à eau et à poussière le plus performant ?

Dreame Technology fondée en 2017, est une marque chinoise, spécialisée dans la recherche et le développement d’appareils domestiques intelligents pour rendre la vie des utilisateurs plus intelligente et plus hygiénique. Avec des prix plutôt accessibles pour des appareils performants, Dreame s’est assez vite imposé face à ses concurrents. En quelques années seulement, cette entreprise qui était, au départ, une organisation de campus de l’université de Tsinghua appelée “Skyworks”, est devenue un leader technologique, pionnier d’une série d’avancées innovantes, notamment des moteurs à grande vitesse et des systèmes multicouches.

Pourquoi le H12 de Dreame est innovant ?

Le marché de l’aspirateur est de plus en plus riche en choix, et les aspirateurs intelligents remplacent peu à peu nos vieux aspirateurs traîneaux, tombés en désuétude. Dreame fait partie des marques que l’on reconnaît pour la fiabilité et la commodité de ses modèles. La dernière nouveauté de la marque est l’aspirateur sans fil Dreame H12 eau et poussière n’est pas seulement un produit haut de gamme avec de super spécifications, c’est surtout un allié précieux pour la vie de tous les jours ! Il va vous faire gagner beaucoup de temps et vous rendre la corvée du ménage bien plus agréable.

Tout savoir sur le Dreame H12…

Le nouvel aspirateur H12 de Dreame fait partie des modèles haut de gamme avec des performances élevées et des caractéristiques techniques à faire pâlir d’envie ses concurrents… Avec sa fonction aspiratrice pour tâches humides, c’est bien plus qu’un simple aspirateur mais un véritable compagnon de nettoyage, capable d’éliminer la poussière et la saleté en un clin d’œil et avec un maximum de confort. La combinaison de l’aspiration, du nettoyage humide et du lavage vous donnera la possibilité d’éliminer tous types de saletés. Pour y parvenir, il se dote d’une brosse rotative qui va vous permettre d’atteindre les zones les plus difficiles et de nettoyer au plus près des plinthes de votre carrelage ou parquet. Et vous n’aurez pas à nettoyer l’aspirateur, puisqu’il se dote d’une fonction auto nettoyage qui va nettoyer automatiquement le rouleau brosse, une fonction très pratique notamment lorsque des animaux domestiques vivent dans la maison car les brosses s’encrassent très vite !

Les spécificités propres au Dreame H12…

La plus grande qualité du Dreame H12 est de se doter d’un moteur sans balai d’une puissance de 200W, ce qui lui confère une aspiration plus forte. De plus, il se dote aussi d’une détection intelligente de la saleté, ce qui veut dire qu’en fonction de ce qu’il trouve sur son chemin, il déclenche une aspiration plus ou moins forte afin d’optimiser le nettoyage et la consommation énergétique. Grâce à l’affichage LED sur l’écran de contrôle, vous allez connaître le confort… L’écran vous permet en effet de connaître l’état de nettoyage, la charge disponible, le niveau d’aspiration choisi par l’aspirateur ou par vous-même… Toutes les indications concernant le fonctionnement se trouvent sur le petit écran LED ! Vous pourrez même être informé par message vocaux puisqu’il peut vous donner des indications de fonctionnement par messages audios.

Les performances du Dreame H12…

En puissance maximale, les aspirateurs de ce type ont généralement une autonomie de 10 à 15 minutes en puissance maximale, ce qui peut parfois être un peu court lorsque le sol est très sale… Avec son énorme batterie 6 cellules de 4.000 mAh, le H12 vous permettra un nettoyage continu pendant plus d’une demi-heure, à puissance maximale. Concernant les réservoirs d’eau, il se dote d’un réservoir pour l’eau propre de 900 ml, et d’un réservoir de 500 ml pour les eaux sales, là encore c’est pratiquement le double de ce que l’on trouve sur les modèles similaires. Vous pourrez donc allègrement nettoyer la totalité de votre sol sans avoir besoin de remplir le réservoir…

Une base de chargement discrète…

Le Dreame H12 prend donc soin de vos sols, sans pour autant encombrer votre espace de vie… En effet, il s’accompagne d’une base de recharge hyper pratique mais qui n’encombre pas trop l’espace… Il se range en position verticale et se bloque grâce à la fonction d’auto-support… La base peut donc être dissimulée dans le placard à balai par exemple ou dans le coin d’une pièce, dès l’instant qu’elle reste branchée évidemment. Quant à la technologie du Dreame H12, elle va aussi vous étonner, car il dispose d’un rouleau-brosse de nettoyage avec des bords améliorés. Ce qui veut dire que sa brosse nettoyante rotative permettra d’accéder aussi aux zones difficiles à atteindre comme le bord des plinthes, et comme il propose l’aspiration, le balayage et le lavage simultanés, vous n’aurez jamais à repasser derrière lui, même dans les recoins de vos pièces. Il va donc éliminer aussi bien les saletés humides que les saletés sèches et il vous suffira d’appuyer sur le bouton autonettoyage, pour qu’il nettoie automatiquement le rouleau brosse, prêt à repartir pour le prochain cycle de nettoyage. Grâce à un système avancé de circulation d’eau en temps réel, il offre un nettoyage tout-en-un efficace pour l’aspiration, le balayage et le lavage.

Quelques recommandations à connaître…

Attention cependant, le Dreame H12 doit être utilisé en position verticale sans qu’il ne soit incliné à plus de 140° pour éviter que l’aspirateur ne laisse l’eau s’échapper… Sachez qu’il n’est pas recommandé pour les tâches de peinture, les tâches collantes déjà sèches ou les liquides mousseux ou gras évidemment. Et, avant de lancer un nettoyage, il faudra vous assurer que le réservoir d’eau propre est bien rempli et que la batterie affiche un chargement d’au moins 15%.

Toutes les caractéristiques techniques de l’aspirateur humide et sec H12 – Dreame

Nom du produit : Aspirateur humide et sec H12.

Puissance nominale : 200 W.

Poids de la machine : 4,75 kg.

Capacité de la batterie : 6 x 4 000 mAh.

Durée d’exécution maximale : 35 min.

Temps de charge : 5 h.

Réservoir d’eau propre : 900 ml.

Réservoir d’eau sale : 500 ml.

Modes de fonctionnement : mode automatique et mode aspiration.

Type de brosse : Brosse à rouleau de nettoyage des bords.

Moteur : Sans brosse.

Écran : LED.

Prompts : Oui.

Détection de la saleté : Oui.

Autonettoyage : Oui.

Le Dreame H12 est l’un des aspirateurs eau et poussière des plus performants dans l’offre actuelle de ce type d’appareil… Il ne vous reste plus qu’à l’essayer pour être convaincu de son efficacité !

Prix et disponibilité

L’aspirateur Balai Dreame H12 est disponible sur le site de la Fnac, Darty et Amazon au tarif de 499€.

Article Partenaire