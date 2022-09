Dreame L10s Ultra, le robot aspirateur autonome ultime ?

Vous en avez assez de briquer vos sols avec une serpillère ou un balai espagnol… Et si vous passiez au niveau supérieur du nettoyage automatique avec le Dreame L10s Ultra, un aspirateur robot entièrement automatisé qui va nettoyer les sols et se nettoyer lui-même… Ce robot nettoyeur est actuellement le robot nettoyeur à la technologie Dreame la plus avancée… Vous n’aurez plus qu’à le regarder travailler pendant que vous pourrez vaquer à vos occupations, sans avoir à vous soucier de l’état de vos sols… Branchez-le, chargez-le et laissez-le travailler ! Un bon plan pour la rentrée non ? Découverte !

Un aspirateur robot commandé par Intelligence Artificielle…

Grâce à sa navigation avancée alimentée par l’IA, il va rendre le nettoyage quotidien de vos sols entièrement automatique… En effet, grâce à une station de base entièrement automatisée, il va pouvoir vider le bac à poussière du robot, nettoyer et sécher les serpillères, ajouter de l’eau… L’IA entre aussi en compte dans ses déplacements, puisqu’elle va lui permettre une cartographie avancée de votre pièce, qui lui permettra d’éviter les obstacles et de créer automatiquement des stratégies de nettoyage grâce aux deux lasers dont il dispose mais également grâce à la caméra RBG qui lui permettra d’optimiser le nettoyage chaque jour… Il peut aspirer et laver tous types de sols (carrelage, tapis, parquets) et réglera automatiquement sa pression d’aspiration qui peut aller jusqu’à 5300 Pa en fonction du sol rencontré. Grâce à sa brosse en caoutchouc spécialement optimisée pour le nettoyage des tapis et à sa capacité de nettoyage avancée avec pression proactive et double balai rotatif 180RPM, rien ne pourra lui résister ! Vous pourrez même le piloter depuis l’application, et une fois les réglages réalisés, vous pourrez l’oublier, mais lui n’oubliera pas de se déclencher aux heures indiquées ! Concrètement, vous allez pouvoir automatiser votre nettoyage quotidien pour que vos sols soient propres juste avant votre retour du bureau… De plus, la navigation assistée par l’IA et la navigation LiDAR garantissent un nettoyage dans toute la maison, sans risque de passer trois fois au même endroit ni de rester coincé pendant son cycle… C’est un peu le problème des aspirateurs robots que de se coincer un peu partout dans la pièce, avec le L10s Ultra, ce problème récurrent disparaît totalement.

Un aspirateur nettoyeur ultra fiable…

Le Dreame L10s Ultra offrent toutes les garanties quant aux normes européennes de cybersécurité, il est certifié par TÜV SÜD et répond à la norme ETSI EN 303 645 pour les produits IoT. Il peut facilement reconnaître et éviter les obstacles grâce à sa caméra qui détecte aussi la distance entre chaque objet… Il est capable d’éviter une paire de pantoufles, un chargeur oublié ou tout autre objet sur son passage. Le L10s Ultra réagit à différents types d’obstacles en les évitant de manière personnalisée.

Un nettoyage en profondeur pour le L10s Ultra !

Un autre avantage intéressant pour cet aspirateur qui révolutionne le nettoyage… Il se dote d’une forte aspiration et règle lui-même sa puissance d’aspiration… Ainsi, s’il rencontre de longs cheveux ou des poils de chien, il va aspirer plus fort pour faire place nette, idem s’il se trouve sur un tapis ou une moquette ! La brosse elle-même se dote d’une technologie avancée et d’une conception ingénieuse puisqu’elle va remuer les particules fines et éviter ainsi que les longs cheveux ou poils ne s’emmêlent autour. Et le L10s Ultra ne va pas nettoyer que vos sols puisqu’il se dote d’une fonction vidange automatique et auto nettoyage. Grâce à cette vidange automatique, vous n’aurez pas à intervenir sur l’aspirateur ou sur la base pendant 60 jours… A part pour vider le sac de poussière quand il vous indiquera sur l’application, visuellement ou même vocalement puisqu’il fonctionne également avec les enceintes connectées Alexa d’Amazon ou Google !

Et oui, vous allez aussi pouvoir lui intimer l’ordre de nettoyer par la voix… Concernant le lavage des sols, il élimine toutes sortes de saletés sur le bois, le carrelage, le lino ou les sols durs grâce à ses deux balais rotatifs qui tournent à 180 tours par minute avec une pression plus ferme pour un nettoyage en profondeur… Rappelons qu’il ajuste lui-même la quantité d’eau nécessaire pour laver vos sols et qu’en fin de cycle, il nettoiera et sèchera les serpillères prêtes pour le prochain départ. Les serpillères sont en effet nettoyées puis séchées à l’air chaud en 2 heures seulement… Cela évite les mauvaises odeurs, les moisissures et les bactéries… Deux heures plus tard ou un peu plus si les serpillères sont très humides, vous pourrez lancer un nouveau cycle de lavage. Il fonctionne également pour un nettoyage en profondeur des tapis et moquettes et réglera sa puissance afin d’éliminer efficacement la saleté ou les bouloches du tapis.

Le Dreame L10s Ultra est aussi personnalisable…

Grâce à l’application dédiée, vous allez pouvoir prendre le contrôle de votre aspirateur à distance… Vous allez donc pouvoir personnaliser vos cycles de nettoyage en fonction de la configuration de votre maison ou de vos absences. Réglage du niveau d’eau, de la puissance d’aspiration, des programmes de lavage, de la pièce à effectuer, tout est possible en créant plusieurs plans pour les maisons à plusieurs étages. Mais vous pourrez également segmenter vos pièces, installer des murs virtuels ou définir des zones interdites par exemple.

Contenu du carton et caractéristiques techniques :

Lors de la réception du Dreame L10s Ultra vous recevrez :

Un robot.

Un guide d’utilisateur.

Une station de base + un Cordon d’alimentation + un sac de dépoussiérage de remplacement.

Une brosse latérale

Deux tampons préinstallés.

Une brosse de nettoyage

Un nettoyant pour sol multi-surfaces.

Les caractéristiques techniques du Dreame L10s Ultra sont les suivantes :

Dimensions du produit : 350 x 350 x 97mm

Poids : 3,7 kg.

Capacité de la batterie : 5,200mAh.

Volume du bac à poussière : 350 ml.

Volume du réservoir d’eau : 80 ml.

Aspiration maximale : 5300 Pa.

Bruit le plus faible : 59 dB.

Et pour la base:

Dimensions du produit : 423 x 340 x 568mm.

Poids : 8.9 kilos.

Volume du sac à poussière : 3 litres.

Réservoir d’eau propre : 2.5 litres.

Réservoir d’eau usée : 2.4 litres.

Le Dreame L10s Ultra est probablement l’un des meilleurs bons plans de ce mois de septembre… Profiter de la vie pendant qu’il bosse à votre place, n’est-ce pas là une solution parfaite ?

Article Partenaire