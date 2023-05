Dreasynk, une invention française pour réduire notre consommation de sucre par quatre dans les sodas

Comme chaque année, le concours Lépine a récompensé de nombreux inventeurs. Lors de ce concours qui existe depuis 1901, les meilleures inventions reçoivent des médailles, qui sont généralement des tremplins pour de futurs succès commerciaux. William Talabot, originaire de Tulle en Corrèze, a obtenu une médaille de bronze lors de cette édition 2023. Son invention s’appelle Dreasynk et elle pourrait être très utile pour contrôler l’absorption de sucre. En effet, son verre innovant permet de diminuer la consommation de sucre par quatre. Actuellement à l’état de prototype, le verre Dreasynk pourrait devenir essentiel, notamment pour les plus jeunes, qui consomment des sodas en excès parfois. On vous explique ce qu’est le Dreasynk.

Comment lui est venue l’idée de cette invention ?

William est manipulateur radio à l’hôpital de Tulle, mais il est surtout un grand consommateur de soda. Il en consomme depuis l’âge de 10 ans et physiquement, il sait que cela peut devenir un problème, en lui causant du diabète. Il cherche alors une solution pour absorber moins de sucre, tout en consommant ses sodas préférés. L’idée lui vient après avoir entendu un œnologue parler de son art. Dans cette interview, l’œnologue explique que les passionnés de vin apprécient chaque gorgée, s’attardant sur le goût de chacune pour en saisir toute la subtilité et la complexité. C’est le déclic pour le futur inventeur ! Il comprend que l’amateur de soda garde essentiellement le goût de la dernière gorgée, que les premières sont consommées comme de l’eau. Ainsi, il imagine alors un dispositif qui remplacerait les premières gorgées par de l’eau pour ne savourer que la dernière.

Dreasynk, qu’est-ce que c’est ?

Le Dreasynk est un verre adapté, constitué d’une valve qui va dégager le soda. En apparence, le verre ressemble… à un verre classique. Le verre a été fabriqué avec des imprimantes 3D, dans l’appartement de l’inventeur. Lorsque l’on souhaite utiliser le verre, il faut d’abord le remplir d’eau jusqu’au flotteur. Puis, dans ce flotteur, on y versera ensuite le soda. Le verre est équipé d’une paille qui va d’abord aspirer l’eau dans un premier temps, puis le soda libéré par la valve par la suite. La dernière gorgée, celle qui donne l’impression d’avoir bu « du sucré », reste donc en bouche. Mais, en réalité, le consommateur boit quatre fois moins de sucre. Et accessoirement, il fait des économies sur l’achat de bouteilles de sodas !

Quel avenir pour le Dreasynk ?

Cette invention prometteuse, dont le brevet français a été déposé en 2021 (EP3906818B1) et les brevets internationaux validés, prévoit la production de Dreasynk en France, potentiellement en région Auvergne Rhône-Alpes. Le matériau final reste à définir, mais il sera conforme aux normes européennes et américaines. Quant au prix de vente, il est estimé autour de 40 €. Actuellement, le verre se trouve encore au stade de prototype, et l’inventeur prévoit de lancer une campagne de financement participatif pour lancer la production. William Talabot, l’ingénieux à l’origine de ce système, recherche 300 000 € pour mettre en place les moules, la plasturgie et trouver la matière nécessaire à la production. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site Dreasynk.com.

Les risques de la consommation excessive de sodas chez les adolescents

Cette invention pourrait être bénéfique pour tous les publics, et en particulier pour les adolescents, gros consommateurs de sodas en tous genres. Les sodas sont des boissons sucrées et souvent riches en calories, qui contiennent des quantités importantes de sucre ajouté et d’édulcorants artificiels. La consommation excessive de ces boissons peut entraîner divers problèmes de santé chez les adolescents. C’est le cas du diabète de type 2, des problèmes dentaires, d’obésité, ou de problèmes de déshydratation, car ils contiennent fréquemment de la caféine, un diurétique. Limiter la consommation de sodas devient, dans certains pays, comme les États-Unis, est un enjeu de santé publique !