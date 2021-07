Drink-O-Mask : une écolière invente un masque qui permet de boire

La pandémie de Covid-19 a bouleversé nos habitudes. Le port du masque est certes nécessaire pour endiguer la propagation du virus, mais il faut avouer que cet accessoire ne nous permet pas de vivre confortablement, surtout si on utilise un modèle de mauvaise qualité. Des éruptions cutanées à la sensation d’avoir chaud, pour ne citer que ça, les inconvénients sont nombreux. Heureusement, il existe des gens qui veulent changer la donne. C’est le cas d’une élève américaine habitant dans la ville de Chester, dans le Connecticut.

Une paille intégrée au masque

Liv Ziemann étudie à l’école primaire de Chester. Elle a créé un dispositif baptisé Drink-O-Mask. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une invention qui donne la possibilité de boire tout en gardant son masque sur son visage. « La paille intégrée me permet de boire à travers le masque, puis de ranger la paille dans sa propre poche, afin de pouvoir à nouveau respirer à travers le masque et non la paille », a-t-elle déclaré dans un communiqué de Registercitizen.

Afin que la paille soit bien attachée au masque, la jeune inventrice a dû trouver des matériaux qui assurent un collage parfait. Cette étape aurait d’ailleurs été la plus complexe lors de la création du Drink-O-Mask.

Favoriser la convivialité

Le moins qu’on puisse dire, c’est que cet accessoire pourrait permettre à beaucoup de personnes de mener une vie plus confortable en ces temps de pandémie. Non seulement il donne la possibilité de se rafraîchir à tout moment, mais il s’annonce également pratique. Pouvoir boire sans enlever son masque devrait en outre favoriser la convivialité, alors que le port du masque reste obligatoire dans certains pays malgré l’ouverture des bars et des restaurants. Le Drink-O-Mask pourrait donc aider à faire disparaître l’anxiété causée par la distanciation sociale.

Un programme international

Il faut savoir que grâce à l’attrait de sa création, Liv a été primée lors de la sixième édition annuelle de la Raytheon Technologies Invention Convention qui s’est tenue à Dearborn, dans le Michigan. En plus du Drink-O-Mask, des inventions mises au point par quatorze autres enfants originaires du Connecticut ont été honorées pendant la cérémonie virtuelle de remise de prix, le 24 juin dernier. En fait, l’Invention Convention est une initiative internationale qui vise à enseigner aux élèves l’identification des problèmes et leur résolution. Le programme veut aussi promouvoir l’esprit d’entreprise et la créativité tout en renforçant la confiance dans l’invention et l’innovation.