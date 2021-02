Le port du « double masque » recommandé par l’agence américaine de santé CDC

Décidément, en mars 2020, les masques faisaient beaucoup parler d’eux par leur absence. Un an après, ils sont toujours sur le devant de la scène et nous font tourner en bourrique ! La semaine dernière, le port du double masque faisait l’objet d’une étude mais n’avait pas reçu l’aval de l’agence de santé publique américaine…

Les résultats de cette étude sont tombés ! Et il fallait un peu s’en douter : le port du double masque protégerait donc mieux de la transmission du coronavirus et de ses variants… Mais un masque bien ajusté et aux normes en vigueur aurait le même effet… On ne sait vraiment plus à quel saint se vouer !

Les centres américains de prévention et de lutte contre les maladies révèlent donc que superposer deux masques serait plus efficace ! Et dans un tweet, ils expliquent même comment porter deux masques à la fois : Pour être efficace le port du double masque doit se faire avec un masque chirurgical sur le visage et un masque tissu homologué par-dessus.

Pourquoi deux masques ?

Pour ces scientifiques américains, le plus efficace des masques serait le KN95 (ou FFP2) car les masques chirurgicaux ou en tissus sont plus lâches au niveau des liens. L’air s’échappe donc par les côtés. En l’absence de masque FFP2, ils préconisent donc le port du double masque. Pour étayer leur étude, les chercheurs avancent qu’un masque chirurgical seul ou le masque en tissu seul bloque seulement 42% des gouttelettes s’échappant par les côtés en cas de toux. La superposition de deux masques ferait grimper la protection à 92.5%.

In lab tests with dummies, exposure to potentially infectious aerosols decreased by about 95% when they both wore tightly fitted masks, a new @CDCMMWR finds. #WearAMask that fits tightly to your face to stop the spread of #COVID19. More: https://t.co/gi3OLBCnWi. pic.twitter.com/Jt55LUECER — CDC (@CDCgov) February 10, 2021

Ils expliquent aussi qu’en cas d’exposition à une personne infectée, le masque simple protège à 64 % contre 83% avec le doublé ! Les Etats-Unis approchent de la barre des 500 000 morts liés à la Covid19, on peut aisément comprendre qu’ils cherchent par tous les moyens à se protéger… Qui plus est, l’arrivée des variants a encore changé la donne.

Joe Bidden et Kamala Harris auraient-ils été visionnaires ou secrètement informés ce cette étude lors de leurs différentes apparitions. Finalement, la stratégie n’était peut-être pas si commerciale que cela ? On vous laisse juger ! Les scientifiques français, restent pour le moment absolument mutiques sur le sujet. Mais jusqu’à quand ?