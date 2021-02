Le double masque, une nouvelle mode venue des Etats-Unis… Stratégie politique, sanitaire ou commerciale ?

Non seulement, les masques auront changé notre vie, mais auront-ils aussi changé la mode ? Après l’interdiction de porter des masques en tissus faits maison ou de catégorie 2, une nouvelle mode apparaît : le double masque ! Les grands couturiers et marques en tous genres se sont jetés dans la brèche des masques en tissu, parfois vendus à prix d’or…

Celles et ceux qui ont investi dans ces masques ne veulent probablement pas se résoudre à les jeter… Du coup, certaines stars américaines deviennent adeptes du double masque… Le protecteur en-dessous, la marque au-dessus… Mais est-ce vraiment une bonne idée.

Un nouveau décret en France

Depuis le décret n°2021-76 du 27 janvier 2021, les masques en tissus sont donc interdits en France. En effet, les masques filtrants à moins de 90% ont été jugés inefficaces par le Conseil Scientifique face aux différents variants du virus.

Aux Etats-Unis, la « mode » démarre avec Joe Bidden et Kamala Harris lors de la cérémonie d’investiture présidentielle… Un masque chirurgical puis un masque noir, sa marque de fabrique ! Quant à la vice-présidente des Etats-Unis, elle assortit les masques en tissu à ses tenues ! Meilleure protection ou caprice esthétique ?

Un double masque pour contrer la pénurie de FFP2 ?

Toujours est-il qu’aux Etats-Unis où il existe une pénurie de masques FFP2, on prône l’utilisation du double masque ! Les FFP2 étant réservés aux soignants. Le Docteur Fauci, célèbre infectiologue explique que porter deux masques ne peut pas diminuer l’efficacité, c’est une question de bon sens ! Si le masque chirurgical filtre à plus de 90% et que vous ajouter un masque en tissu, pour lui, peu importe son degré de filtration, cela ne fera que renforcer la protection.

Cependant, les propos du docteur n’ont pas encore reçu l’aval du Centers for Disease Control and Prevention, l’agence de santé publique américaine. Ne serait-ce pas plutôt une opération commerciale ou un phénomène de mode ?

Ou quand l’esthétisme prône sur la sécurité ? Aux Etats-Unis, après Donald Trump qui réfutait le port du masque, Bidden s’affiche avec deux masques… Histoire peut-être de rappeler aux américains combien le port du masque protège des contaminations ?

En attendant, ne jouez pas avec le feu et oubliez les diktats de la mode pour vous recentrer sur la protection… Un masque chirurgical suffit à se protéger, ce n’est peut-être pas la peine de se provoquer des difficultés respiratoires en voulant afficher sa marque préférée ?