En Loire-Atlantique, les chefs d’entreprises offrent un toit aux SDF en leur laissant les clés du bureau !

Une association humanitaire a vu le jour à la fin de l’année 2019. Située dans la région de Nantes, en Loire-Atlantique, elle s’appelle « Les Bureaux du Cœur » … L’association vient en aide aux sans-domicile fixe d’une manière originale puisque ces personnes en difficultés sont hébergées par des sociétés…

Quinze entrepreneurs nantais ont déjà répondu à l’appel des Bureaux du Cœur. Quand ils quittent leurs entreprises le soir venu, ils laissent leurs clés à une personne sans domicile… Une manière nouvelle d’offrir un toit à ceux qui n’en n’ont pas et pour les chefs d’entreprise de s’assurer une présence continue dans leurs locaux. Explications.

Le fondateur est Pierre-Yves Loäec, dirigeant de Nobilito, une agence de communication nantaise, et également président du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD). L’idée lui est venues en partant du fait que les bureaux sont chauffés la nuit et le weekend mais vides de tout personnel. De plus, ils sont tous équipés de sanitaires y compris de douches. Alors pourquoi ne pas proposer un toit à ceux qui n’en n’ont pas ?

Concrètement l’invité possède les clés du bureau de 18 h à 8h30 le lendemain matin et le weekend. Et il n’y aucune contrepartie pour la personne hébergée, que ce soit en matière de ménage ou de surveillance.

Des avantages partagés !

Les avantages sont pour les deux parties. Le patron voit ses lieux occupés 24h/24 et le sans abri dispose d’un toit. Mais pas seulement, Les Bureaux du Cœur sont aussi une « aventure humaine ». Ainsi les salariés peuvent aider la personne dans le besoin à refaire un CV par exemple ou encore imprimer des documents essentiels. L’association travaille en collaboration avec d’autres structures comme Saint Benoit Labre ou Permis de Construire. Elle aimerait d’ailleurs étendre son projet sur d’autres villes françaises.

Un chef d'entreprise de Nantes ouvre ses locaux la nuit pour héberger un SDF. Il a également monté une association, les "Bureaux du coeur" pour inciter d'autres patrons à se montrer solidaires. 🎥 @Clemrok et @gaelgiordana reviennent sur cette belle action. pic.twitter.com/aQyQd5GaMZ — M6info (@m6info) January 11, 2021

La collaboration entre les patrons et les sans-abris s’établit évidemment sur la confiance. Mais elle permet aussi à l’état d’économiser de l’argent pour l’hébergement d’urgence. Un lit d’urgence en centre d’accueil coûte 10 000€ par an dans un centre d’hébergement. Une magnifique initiative qui apporte une solution solidaire aux sans-abris ! Renseignements et dons sur bureauxducoeur.org. Contact au 09 72 35 68 71 et à bienvenue@bureauxducoeur.org.