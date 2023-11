Eptagon (ré)invente le sac à dos avec un dispositif anti-pickpocket très ingénieux

Vous êtes passionné de voyages, mais préférez les sacs à dos aux énormes valises ? Cependant, un sac à dos est beaucoup moins sûr qu’une valise lorsqu’il s’agit, par exemple, de déambuler dans l’aéroport. Dans cet univers clos, des milliers de personnes se croisent chaque jour et les pickpockets font aussi partie du paysage. Ainsi, l’on recourt au « Système D » pour sac à dos, comme le porter sous son manteau ou avec les lanières inversées, de manière à ce que le sac soit sur le devant et non dans le dos. Pour vous simplifier les choses et protéger vos biens, l’entreprise Eptagon invente le « Sac à Dos Anti-Pickpocket ».

Comment se présente ce sac anti-pickpocket ?

Le sac Eptagon est équipé d’une fermeture Éclair dissimulée à l’arrière, le rendant inviolable une fois portée sur votre dos. Il dispose également d’une sangle à valise intégrée, qui vous permet de fixer facilement le sac à votre valise. Fini le jonglage avec plusieurs sacs lors de vos déplacements. De plus, avec l’ouverture à 60 ou 180°, vous avez un accès rapide et facile à l’ensemble de vos affaires, vous évitant ainsi de stresser à la recherche de vos papiers d’identité par exemple. Enfin, sachez que ce sac à dos innovant s’adapte à toutes les morphologies, grâce à ses bretelles confortables. En répartissant judicieusement le poids à l’intérieur, vous diminuerez la pression exercée sur vos épaules.

Et il est aussi connecté, évidemment !

Aujourd’hui, lorsque l’on se déplace, notre Smartphone est l’objet que l’on n’oublie pas ! Eptagon a donc choisi de rendre la connectivité plus simple, en intégrant un port USB. Ce dernier vous permet de recharger vos appareils électroniques, que ce soit un téléphone, une tablette ou d’autres gadgets, sans avoir besoin de rechercher une prise électrique. Branchez simplement votre câble de chargeur sur le port externe situé sur le côté du sac. Terminé le campement près d’une prise électrique en attendant votre avion à l’aéroport ou votre train à la gare ! Découvrez ce sac à dos en détail dans cette vidéo TikTok réalisée par le journal La Provence.

Un sac à dos durable et confortable

Ce sac à dos est fabriqué avec des matériaux de première qualité. Il est également doté d’une conception intelligente, qui s’adapte parfaitement à tous types de bagages, quels que soient leurs formats. De plus, vos voyages vous mèneront peut-être vers des contrées pluvieuses. Pour pallier ces urgences climatiques, le sac à dos est fabriqué avec un tissu résistant aux coupures et à l’eau. Sa structure rigide en PVC garantit au sac de conserver sa forme, même en cas de chocs, assurant ainsi la sécurité de vos biens précieux. Le tissu Oxford 600D, réputé pour sa robustesse, confère au sac Premium sa durabilité et son élégance.

Les mousses épaisses et le tissu mèche assurent un confort optimal, même lors de journées chaudes. Disponible dans une variété de couleurs, il complétera parfaitement votre tenue en toutes circonstances. Avec trois poches secrètes, une poche bretelle et une poche pour ordinateur portable, ce sac propose une capacité de stockage généreuse tout en restant organisé et pratique.

Eptagon propose aussi une version moto et une version randonnée, rendez-vous sur le site officiel : eptagon.fr. NDLR : la plupart des modèles proposés sont actuellement en rupture de stock, mais soyez attentif, ils devraient revenir bientôt !