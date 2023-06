ExtintFires, l’invention d’une « eau solide » qui ralentit les incendies et stoppe leur progression

Nous espérons de tout cœur que nos forêts françaises seront épargnées par les incendies en cet été qui débute. Malheureusement, les prévisions météo annoncent de fortes températures, souvent propices aux départs de feu. Dans ce domaine, de nombreuses innovations et inventions voient le jour pour lutter contre ces incendies dévastateurs. Avec son invention, l’entreprise française Biocortina Fires, dirigée par Marc Lanciaux, elle entend révolutionner cette lutte sans merci contre les incendies. L’invention s’appelle « gel ExtintFires » et c’est une solution brevetée (WO2007122342A3) et biosourcée innovante pour arrêter les incendies de forêt en protégeant les biens immobiliers. Une révolution s’annonce peut-être dans cette lutte primordiale pour préserver nos forêts et les biens qui pourraient être touchés. Découverte.

D’où est venue l’idée de cette invention ?

Il y a une trentaine d’années, Marc Lanciaux a eu l’idée de créer une solution innovante pour lutter contre les incendies. À l’époque, il était boulanger et fut intrigué par le fait que la béchamel ne brûlait pas dans les fours. Cette observation a été le point de départ de son projet révolutionnaire. Il a développé un produit à base d’amidon qui, selon lui, pourrait apporter un changement radical dans la lutte contre le feu. En 2006, sa première idée, appelée « gel feu », a été confrontée à la concurrence de grandes entreprises chimiques, ce qui l’a incité à explorer d’autres pistes. C’est ainsi qu’il a envisagé la notion de puits carbone, ce qui a finalement abouti à la création d’Extinctfire. Henri Anicet, une figure de l’industrie lot-et-garonnaise, est également associé à ce projet et partage la conviction de Marc Lanciaux quant à l’importance de réagir face aux conséquences dévastatrices des incendies.

Extinctfire, qu’est-ce que c’est ?

Le produit révolutionnaire, fabriqué à partir d’amidon, et donc biodégradable, procure une protection intégrale aux habitations, aux véhicules, aux végétaux et aux personnes. Son mélange secret, qui augmente la capacité extinctrice de l’eau de 20 fois, est pulvérisé après dilution dans de l’eau. Il permet de créer une barrière contre le feu, transformant l’eau en une forme solide. Contrairement à la méthode actuelle où l’eau est larguée des avions A400M d’Airbus à une altitude élevée, ce qui entraîne une perte importante au sol, avec ce produit, environ 80 % de la substance atteindrait le sol. De plus, il est entièrement biodégradable et peut facilement être retiré de la surface sur laquelle il a été appliqué grâce à simplement un jet d’eau.

Comment ont-ils relancé cette invention vieille de 30 ans ?

En collaboration avec Henri Anicet, Ancioco Flore et Sandro Calvani, éminent membre de l’ONU, Marc Lanciaux s’est lancé dans le projet des puits carbone en utilisant le miscanthus, une plante aux nombreuses propriétés. Les associés ont développé un procédé d’agglomération pour cette plante qui, si elle était cultivée sur une surface suffisamment grande (4 % des terres de la planète), pourrait contribuer à atteindre les objectifs « carbone » de 2035. Cependant, ils ont rapidement compris que le projet ne pouvait être concrétisé sans résoudre la question des méga-feux et des incendies, responsables à eux seuls d’une importante quantité de CO2 rejeté dans l’atmosphère. Voici comment l’idée du Gel feu 2.0, rebaptisé Extinctfire, a été relancée. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site extintfires.com.