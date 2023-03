Faut-il rendre obligatoire l’installation de panneaux solaires en France ?

En Suisse, l’équivalent de notre Assemblée Nationale s’appelle le Conseil National. C’est la « chambre basse » de l’Assemblée fédérale suisse qui représente la population. Les représentants sont donc les équivalents de nos députés. Dans ce petit pays situé géographiquement en Europe et frontalier avec la France, les députés souhaitent que l’énergie solaire soit développée le plus rapidement possible. Pour ce faire, ils viennent de rendre obligatoires les installations de panneaux solaires sur les bâtiments de plus de 300 m², dès lors qu’une rénovation est effectuée. Au moins, cela a le mérite d’être clair et ce pourrait aussi être rudement efficace. Une loi difficile à imaginer en France, au vu du coût des installations pour le moment. Découverte.

Que dit cette nouvelle obligation en Suisse ?

Une obligation de pose de panneaux solaires est déjà en vigueur dans le pays. Elle concerne tous les nouveaux bâtiments construits. Désormais, cette obligation sera étendue à tous les citoyens suisses, professionnels ou particuliers, dès lors qu’ils rénovent un bâtiment de 300 m² au minimum. Un petit bémol cependant, puisque si l’installation s’avère techniquement impossible ou si elle n’est pas rentable, l’obligation tombera. Quant aux constructions existantes, elles n’auront pas l’obligation d’installer des panneaux solaires, le Conseil National Suisse a rejeté cette proposition.

Une décision controversée au Conseil National

Pour les membres des partis UDC/SO, la droite suisse, cette obligation n’a pas lieu d’être. Obliger les particuliers à installer des panneaux solaires lors de toutes rénovations s’avèrerait trop onéreux pour certains concitoyens, explique Christian Imark, député de la droite. De plus, la question du financement se pose pour le député Fribourgeois Jacques Bourgeois. Selon lui, cela affecterait beaucoup trop les petites et moyennes entreprises, ainsi que les agriculteurs dont la plupart des bâtiments dépassent les 300 m². Ce pourrait être un frein aux rénovations de certains bâtiments. En plus, comme l’a rappelé Mike Egger, un autre député de la droite, l’approvisionnement en panneaux solaires est déjà très tendu en Suisse. Par ailleurs, les entreprises qualifiées manqueraient dans le domaine en Suisse. Vous l’aurez compris, les membres de la droite suisse sont plutôt opposés à cette loi. « Nous ferions face à une large alliance contre nous. Mieux vaut aller de l’avant sans obligation solaire », s’inquiète également le ministre de l’Environnement Albert Rösti en cas de référendum populaire.

Une mesure pour équiper les parkings en discussion également

De leur côté, les députés écologistes aimeraient que tous les bâtiments soient équipés de panneaux solaires, car les bâtiments disponibles sont nombreux. « Plus de 67 TWh pourraient ainsi être produits chaque année. C’est l’équivalent de tout le courant consommé actuellement », explique Kurt Egger, député écologiste. C’est une petite victoire pour les écologistes puisque les nouvelles places de stationnement supérieures à 250 m² devront être équipées de panneaux solaires à partir de 2030. Quant aux parkings existants occupant plus de 500 m², ils devront par ailleurs être équipés de panneaux solaires à l’horizon 2030. Les débats au Conseil National Suisse vont se poursuivre, mais cela en dit long sur l’avenir des panneaux solaires.

Et en France, quelles sont les obligations en vigueur ?

En France, à partir du 1er juillet 2023, il y aura bien une obligation d’installer des panneaux solaires ou des toitures végétalisées. Cela concerne déjà les constructions de plus de 1 000 m² d’emprise au sol. Cette obligation s’étendra désormais aux constructions de plus de 500 m² et aux constructions de bureau d’emprise au sol supérieure à 1 000 m² et aux aires de stationnement extérieurs de plus de 500 m², associées à ces constructions. (Loi Climat 2021-1104 du 22 août 2021). Rien d’obligatoire pour les particuliers, du moins pour le moment !