Fonto de Vivo, une invention nantaise révolutionnaire pour filtrer l’eau des rivières

De nombreuses régions de la planète sont confrontées chaque année à un stress hydrique intense. Cette situation a des répercussions négatives sur la qualité de vie, la sécurité alimentaire et l’emploi. Selon un document publié par l’UNESCO en 2023, près de 2 milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’eau potable. 4,6 milliards d’individus dépendent d’infrastructures d’assainissement vétustes, rendant la salubrité de l’eau peu sûre. Avec son purificateur d’eau ORISA, fabriqué en France, la start-up nantaise Fonto de Vivo veut contribuer à la résolution de ce problème grave. Le dispositif a vu le jour suite à un voyage humanitaire effectué par le fondateur de l’entreprise, David Monnier, à Haïti. Son développement a été mené en collaboration avec des chercheurs de l’Université de Nantes.

Un dispositif sûr

Approuvé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’ORISA possède de nombreux certificats qui lui permettent d’être commercialisé à travers le monde. Il porte, par exemple, le label « Efficient Solutions » de la Fondation Solar Impulse et est conforme aux normes NSF 231 et 248 relatives aux protocoles de traitement de l’eau. En fait, Fonto de Vivo promet une capacité à éliminer jusqu’à 99,999 % des contaminants et micro-organismes présents dans l’eau tels que les bactéries, les virus, les parasites et les microplastiques. Il est également possible de se débarrasser des agents chimiques (pesticides, métaux lourds, résidus médicamenteux, etc.) à condition d’utiliser un filtre à charbon actif proposé en option.

Fonctionnement

Ce dispositif de filtration innovant est en mesure de purifier l’eau provenant des rivières, des lacs, des étangs et des ruisseaux. Il peut aussi décontaminer l’eau de pluie et les eaux souterraines. En revanche, il ne convient pas au traitement de l’eau de mer dans la mesure où il ne comporte pas de membrane de dessalement. Pour se débarrasser des polluants et des micro-organismes dangereux pour la santé, l’ORISA utilise une membrane d’ultrafiltration (UF) à fibres creuses avec des pores de 0,01 μ de diamètre. Il est équipé d’une tige de pompage qui pousse l’eau à travers la membrane UF. Après avoir traversé cette dernière, l’eau devient potable et sort par un tuyau à raison de 3 litres par minute au maximum.

Prix et disponibilité du purificateur d’eau ORISA

La membrane filtrante possède une durée de vie de 5 ans, ce qui permet de filtrer jusqu’à 20 000 litres d’eau. Il n’est pas nécessaire de la nettoyer régulièrement, car Fonto de Vivo a prévu un système de rétro lavage intégré. L’ORISA cible les ONG et les particuliers. Grâce à sa conception portable, caractérisée par un poids de seulement 2 kg et une hauteur de moins de 50 cm, il permet d’accéder à l’eau potable en camping ou dans une zone sinistrée.

Ce purificateur d'eau ultra-efficace est actuellement disponible en vente sur le site web de Fonto de Vivo à partir de 207 € au lieu de 259 €. Le site du fabricant affiche également son engagement en offrant un ORISA à l'humanitaire tous les 100 produits achetés. Plus d'infos : fontodevivo.fr.