Frelon asiatique : primé au concours Lépine, le bac de capture Jabeprode est commercialisé dans toute l’Europe

Si l’invasion des frelons à pattes jaunes n’est pas maîtrisée, cela risquera de détruire significativement le secteur de l’apiculture dans plusieurs pays européens. Aujourd’hui, des éleveurs d’abeilles cherchent eux-mêmes des moyens de capturer et de piéger efficacement ces insectes nuisibles. Denis Jaffré, l’inventeur du bac anti-frelon « Jabeprode », connaît très bien les dégâts causés par ces prédateurs. Il était victime d’attaque de ces insectes en 2016. Il a également affirmé avoir perdu la moitié de ses ruches à cause de ces prédateurs. Tout cela l’a incité à mettre au point ce système de défense particulièrement efficace. Celui-ci participe grandement à lutter contre l’expansion des frelons à pattes jaunes en Europe. Découverte.

Un système ingénieux pour capturer les frelons asiatiques

Selon son concepteur sur son site internet, Jabeprode peut être utilisé à titre préventif et à titre curatif. En effet, son utilisateur peut le mettre en place dès la saison de nidification, en vue de capturer les reines fondatrices du frelon asiatique. Ce qui empêchera la création d’une colonie. Au cours de l’été et de l’automne, période durant laquelle ces insectes invasifs sont les plus actifs, ce système pourrait piéger de manière optimale les ouvrières du Vespa velutina nigrithorax. Il est composé d’un bac dans lequel est déposé l’appât. Il comporte aussi deux modules d’accès parfaitement adaptés à la taille de ces prédateurs. À l’intérieur de la cage de capture, la présence d’une grille mince évite que les insectes piégés atteignent l’appât. Cette conception unique permet de garder l’appât intact pendant toute la durée de la saison. Par conséquent, les prédateurs capturés ne peuvent pas se nourrir, ce qui provoque leur épuisement et leur décès en mois de 48 h.

Un piège à frelons sélectif et non nocif pour la biodiversité

Les deux modules d’accès de ce système sont sélectifs. Ils sont installés face à face sur les deux côtés du bac. Ils sont composés de pièces en forme d’entonnoir, percées de nombreuses ouvertures. Ces dernières permettent aux insectes plus petits tels que les abeilles, les mouches et les guêpes de sortir facilement du piège. De plus, ces trous assurent une diffusion optimale de l’odeur de l’appât jusqu’à plusieurs centaines de mètres. Outre cela, les cônes sont équipés de réducteur d’entrée, qui laisse les reines et les ouvrières du frelon asiatique passer. Cependant, ces insectes nuisibles ne pourront pas retourner à l’entrée principale et s’y échapper grâce à une brise-vue. La taille de ce réducteur ne permet pas aux plus gros insectes comme les reines fondatrices du frelon européen d’y pénétrer.

Ce bac de capture de frelons est-il efficace ?

Selon son inventeur, ce système de protection contre l'invasion des frelons à pattes jaunes est particulièrement performant. Depuis 2021, Denis Jaffré le commercialise à grande échelle par le biais de son entreprise, basée dans le département du Finistère. Il a réalisé un million de chiffre d'affaires en 2022. En Europe, des clients très variés tels que des apiculteurs, des collectivités et des particuliers utilisent actuellement ce piège anti-frelon. D'ailleurs, la demande augmente davantage face à l'expansion de ces prédateurs néfastes pour les abeilles et la biodiversité. Ainsi, l'entreprise a décidé d'agrandir son personnel, qui compte actuellement sept employés. De plus, la fabrication du piège ne s'effectue plus chez Jaffré, mais dans un bâtiment de 480 m², situé à Bodilis. Plus d'informations : Jabeprode.fr.