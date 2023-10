Frelon asiatique : un drone pour « exterminer » les nids situés à des hauteurs trop importantes

Cette année, les frelons asiatiques semblent s’éterniser un peu dans le temps. Il faut reconnaître que les 30 °C affichés en ce mois d’octobre dans la quasi-totalité de la France ne sont pas propices à leur destruction naturelle. Habituellement, ne résistant pas au froid, les frelons meurent, à l’exception des reines qui se terrent dans un nid primaire ou dans un nid sous terre. À Faverges-de-la-Tour, une petite commune de 1 300 habitants située en Isère, la mairie a décidé d’employer les grands moyens. Pour détruire un nid perché à 35 m de hauteur, Gisèle Gaudet, première adjointe au maire, a fait appel à un drone. Une première dans ce petit village, largement engagé dans la lutte contre la prolifération du frelon asiatique.

Comment s’est déroulée l’opération destruction à Faverges-de-la-Tour ?

« Le tout dernier nid de frelons a été détruit cet après-midi dans les gorges avec un drone », explique Gisèle Gaudet, dans une interview accordée au Dauphiné Libéré. Perché à 35 m de hauteur, ce nid s’avérait inaccessible avec une perche classique. La mairie a donc fait appel à l’entreprise spécialisée A3D Drone Isère pour intervenir en toute sécurité. La destruction de ce nid venant allonger la liste des cinq nids primaires et six nids secondaires déjà détruits dans l’année. Soit des milliers de frelons anéantis, qui n’assassineront pas les abeilles, soit dit en passant ! L’opération destruction a été menée sous la surveillance de Muriel Dufresne de l’association Biodiversité et Nature qui explique que le pilote de drone a installé six balles dans le canon. Les balles tirées directement à l’intérieur du nid contiennent un insecticide qui va intoxiquer l’essaim en totalité.

Comment se déroule une destruction de nid par drone ?

Lorsque les nids sont très haut-perchés, comme ce fut le cas de celui de Faverges-de-la-Tour, les perches ne sont pas suffisamment longues. Le drone s’impose alors comme la solution ultime pour éradiquer ces nids à grandes hauteurs. L’opération s’effectue avec un pilote de drone professionnel aux commandes de l’appareil. Grâce aux drones, la hauteur des nids ne représente plus un obstacle à la destruction. Dans les faits, le drone décolle, chargé d’un insecticide nuisible spécifique aux frelons, tout en restant écologique et inoffensif pour l’environnement. Parfois, plusieurs interventions sont nécessaires pour venir à bout du nid, mais le drone reste la solution la plus adaptée aux nids en hauteur, évitant ainsi aux personnels de prendre des risques inconsidérés.

La désinsectisation par drone, pour quels types d’insectes ?

Cette technique efficace de destruction de nids de nuisibles n’est pas réservée aux frelons asiatiques. Les entreprises spécialisées dans cette technique proposent aussi des services spécialisés de désinsectisation par drone, assurant des interventions professionnelles pour éliminer les nids de frelons asiatiques, ceux des chenilles processionnaires, ainsi que ceux des pyrales du maïs. Rappelons que les chenilles processionnaires sont des insectes très urticants pour l’Homme et pour les animaux domestiques et qu’il vaut mieux ne pas les toucher.

Quant aux pyrales du maïs, ou pyrales du buis, ce sont des lépidoptères invasifs et ravageurs, qui peuvent détruire les plantations de maïs ou les haies en quelques heures. Le drone s'imposera probablement dans les années à venir comme la solution optimale pour venir à bout de ces espèces nuisibles et destructrices de la faune et de la flore !