HeatBooster, l’invention d’une pompe à chaleur fournissant des températures de sortie au-dessus de 100 °C

Le dernier rapport du Global Carbon Project alerte sur la hausse des émissions de carbone en 2023. Un nouveau record de 36,8 milliards de tonnes serait atteint, soit une augmentation de 1,1 % par rapport à 2022. Certains pays tels que la Chine et l’Inde consomment encore davantage de combustibles fossiles, dont le charbon et le pétrole. Néanmoins, d’autres pays, dont ceux d’Europe, sont déjà bien engagés dans leur transition énergétique. Parmi les secteurs responsables des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, l’industrie manufacturière joue un rôle crucial si nous voulons atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. En effet, ce secteur adopte aujourd’hui des stratégies de décarbonation de ses activités, en limitant son recours aux combustibles fossiles et en capturant ses rejets de CO2.

Dans ce contexte, il sera préférable de remplacer les chaudières traditionnelles au charbon, au fioul ou au gaz par un système de production de chaleur écologique et durable. Basée en Norvège, la société Heaten a notamment développé une pompe à chaleur haute température, qui utilise une technologie de compresseur à piston multicylindre. Baptisée HeatBooster, cette PAC industrielle de 8 MW peut fonctionner jusqu’à 215 °C. Explications.

Le fonctionnement d’une pompe à chaleur haute température

Une PAC industrielle possède la capacité de récupérer activement la chaleur perdue dans les usines de production. Elle augmente la température des flux de chaleur résiduelle, en vue de les recycler et de les réutiliser. Ses applications sont larges, en l’occurrence, le chauffage des locaux et certains procédés industriels (cuisson, préparation d’eau de lavage, fermentation en agroalimentaire, séchage par air chaud…). Ce système peut aussi produire simultanément du chaud et du froid. En général, le fonctionnement de la pompe à chaleur repose sur un fluide de travail qui change d’état dans un cycle continu. Le réfrigérant absorbe la chaleur pour la libérer ensuite.

Les particularités du système HeatBooster

Cette PAC haute température de nouvelle génération est équipée d’un compresseur à piston multicylindre. Selon l’entreprise Heaten sur son site internet, cette technologie est largement plus efficace que les autres modèles similaires déjà disponibles sur le marché. Elle est conçue et testée pour fonctionner jusqu’à 215 °C, une condition favorable aux processus industriels. Elle est en mesure de fournir de la chaleur à des températures au-delà de 150 °C, alors que les modèles actuels atteignent seulement 90 °C. Sa courbe de rendement serait particulièrement stable sur une plage de charge de 20 à 100 %. Son rendement mécanique serait supérieur à 90 %.

De plus, le HeatBooster peut s’adapter à tous les types de fluide de travail. La technologie de compresseur à piston peut présenter un taux de compression variable. Il est donc possible d’utiliser différents fluides HFO et HC à faible potentiel de réchauffement planétaire. En outre, plusieurs versions de cylindre peuvent être employées selon l’application. L’entreprise a aussi souligné la durabilité de cette nouvelle PAC haute température. Grâce à sa structure robuste, celle-ci restera fonctionnelle pendant 80 000 h, entre deux importants travaux de révision et de maintenance.

Ses avantages écologiques majeurs

Une unité de PAC à compresseur à piston multicylindre permettrait d'économiser jusqu'à 250 000 t de dioxyde de carbone tout au long de sa durée de vie. Elle réduirait d'environ 57 % les émissions de particules. Concernant sa recyclabilité, l'entreprise affirme que 94 % des composants de HeatBooster pourront être recyclés dans des systèmes en boucle fermé. Plus d'informations : Heaten.com.