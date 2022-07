Une entreprise invente un procédé innovant pour transformer les émissions de carbone en savon écologique

Dans votre maison, il existe un endroit qui regorge de produits chimiques et déchets plastiques, et ce n’est pas le placard de vos produits ménagers, mais bien votre salle de bains ! On sait déjà que pour limiter les plastiques, les gels douches ou shampoings chimiques, il est recommandé d’utiliser des cosmétiques solides certifiés bio… Mais que diriez-vous d’un savon aux odeurs originales qui serait fabriquer à partir de la capture du carbone ? Ce concept existe et c’est une entreprise canadienne, CleanO2 qui produit des savonnettes à partir d’une invention révolutionnaire : la CarbinX… Cette invention est géniale et on va vous expliquer pourquoi.

CleanO2 c’est quoi ?

L’idée de cette entreprise est de produire un savon respectueux de l’environnement mais qui peut aussi participer au ralentissement du réchauffement climatique. L’entreprise fondée par Jaeson Cardiff, Kathi Fischer et Scott Forgrave travaille avec une invention révolutionnaire : CarbinX™, qui capture les émissions de dioxyde de carbone des systèmes de chauffage des bâtiments et les transforme en cendre perlée non toxique (carbonate de potassium) pour fabriquer des pains de savons. CleanO2 est une entreprise qui défend l’économie circulaire, mais elle ne voulait pas se contenter de capture les émissions de carbone, il fallait les recycler et les réutiliser, en fabriquant des produits indispensables : le savon et les produits ménagers.

“CleanO2 s’est taillé une place unique dans le secteur proptech du climat et possède plus d’unités actives de capture du carbone à micro-échelle en fonctionnement aujourd’hui que toute autre entreprise du secteur. Les unités sont également des dispositifs d’efficacité énergétique qui s’amortissent d’eux-mêmes en économies d’énergie et fournissent d’autres flux de revenus avec des flux de matériaux potassiques de valeur” Michael Smith, General Partner Regeneration.VC.

Le savon CleanO2 c’est quoi exactement ?

Comme nous vous l’avons dit, le principe est de transformer le carbone capturé en cendres et de les ajouter ensuite aux formulations des savons pour former une mousse onctueuse et soyeuse. CleanO2 est le premier savon au monde à capter le carbone, fabriqué avec des ingrédients naturels, de l’ingéniosité et de la cendre perlée. Les machines inventées par CarbinX capturent le dioxyde de carbone rejeté par les bâtiments qui utilisent du gaz naturel et permettent par un système breveté de réduire l’impact de carbone. Une seule machine recycle autant de dioxyde de carbone que 300 arbres plantés.

Quels ingrédients dans ces savons ?

Le carbone capturé est l’un des ingrédients essentiels de ces savons d’un nouveau genre. Mais pour le reste, les éléments végétaux et naturels restent de mise, évidemment ! Ainsi, on retrouve des huiles végétales (olive, beurre de karité, huile de ricin, d’avocat, de cocon et de son de riz). Vous pouvez constater que l’huile de palme responsable de nombreuses déforestations ne fait pas partie de la liste des huiles utilisées. Pour le reste, ce sera lait de coco, glycérine et aloès pour l’hydratation, charbon activé contre les odeurs, chlorophylle et café pour les colorer, sucre naturel, extraits de fruits, etc. Tous les produits sont véganes, non testés sur les animaux, sans huile de palme, sans phtalate, sans parabène !

Où trouver ces savons révolutionnaires ?

Les parfums sont intrigants, avec Enviro Menthe, Éco Aloès, Prairie montagnarde, Montane Meadow, Charbon activé, Amande terrestre, Rose renouvelable, Épice durable ou Gommage Réparateur… Voici par exemple comment le savon Rose renouvelable est décrit : “Le Renewable Rose Body Bar est un savon à base de vin et un parfum juteux complété par des notes de rose audacieuses. Le savon pour le corps à la rose renouvelable contient du vin blanc et de l’huile de géranium infusés avec du carbonate de potassium (carbone capté).” Les savons sont vendus 8$ donc environ 8€ pièce sur le site de la marque. L’entreprise vend aussi en boutique, mais toutes se situent au Canada, pays dont les CleanO2 sont originaires… Pour toute expédition à l’internationale, renseignez-vous sur les tarifs directement sur le site, afin également de savoir si des frais ou taxes d’importation pourraient être appliqués. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site CleanO2.