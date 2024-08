LONGi dévoile le Hi-MO X6 All Black, un panneau solaire dédié aux zones à fort taux d’enneigement

La production d’un panneau solaire dépend d’un certain nombre de paramètres. Outre l’efficacité des cellules, la propreté de la face exposée aux rayons du soleil est un facteur important. La présence de poussière, de débris ou de neige sur cette surface peut affecter le rendement en bloquant la lumière. Pour remédier à ce problème, il faut nettoyer régulièrement le dispositif photovoltaïque. Il s’agit cependant d’une opération souvent périlleuse et coûteuse, surtout si l’installation se trouve sur un toit. Afin d’améliorer les choses, l’une des principales entreprises de technologie solaire au monde, LONGi, a développé le module solaire Hi-MO X6 All Black.

Un phénomène problématique

En effet, selon une étude menée par Sandia National Lab, en partenariat avec l’université technologique du Michigan, l’Université de l’Alaska, l’Université du Michigan et l’administration de la ville de Fairbanks, l’ombrage provoqué par la neige sur les panneaux solaires entraine des pertes d’énergie allant jusqu’à 12 % par an. Ce n’est donc pas un hasard si LONGi a choisi la ville de Sapporo, au nord du Japon, pour présenter les avantages de son produit. Avec une moyenne annuelle de chutes de neige de 479 cm, cette localité située sur l’île japonaise d’Hokkaido figure parmi les endroits habités les plus enneigés de la planète.

Un montage vertical

Le constructeur chinois a installé plusieurs exemplaires de l’Hi-MO X6 All Black sur un bâtiment se trouvant dans la cinquième plus grande ville du Japon. Pour cela, LONGi a opté pour une disposition verticale. En effet, les installations conventionnelles sur toiture en pente sont loin d’être efficaces dans la mesure où elles favorisent l’accumulation de neige sur les modules photovoltaïques. En montant les panneaux verticalement sur les façades des bâtiments, on prévient ce phénomène. Cette disposition ne permet pas seulement d’assurer la stabilité de la production d’électricité tout au long de l’année, elle facilite également les travaux d’entretien.

Des cellules HPBC

La conception du module Hi-MO X6 All Black est optimisée pour ce genre d’installation. Par exemple, la finition noire permet une intégration transparente avec les bâtiments en mettant en avant les qualités esthétiques. Bien sûr, l’efficacité énergétique n’est pas en reste. Le panneau solaire utilise des cellules HPBC (hybride à contact arrière passivé) à haut rendement avec une conception sans jeu de barres frontale. À ce sujet, l’entreprise promet une efficacité supérieure à 25 %. Cette installation qui met l’accent sur le côté esthétique et la production efficace d’électricité verte montre à quel point LONGi est prête à révolutionner le secteur des énergies renouvelables avec des solutions de plus en plus innovantes. Plus d’infos : longi.com. Possédez-vous une installation photovoltaïque et comment réalisez-vous son entretien ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .