Hydralgua dévoile une nouvelle version de son hydrolienne de rivière HydralKids, avec une « grille anti poisson »

Conscients du potentiel que représentent les cours d’eau pour notre avenir énergétique, cinq étudiants en Génie Mécanique et Productique à Lyon ont fondé le projet HydrAlgua en 2018. À l’époque, ils ont réussi à mettre au point un premier prototype de l’HydralKids River. Une hydrolienne de rivière innovante qui, selon les spécifications publiées, peut produire une énergie électrique allant jusqu’à 2 kW avec une profondeur de seulement 30 cm. Cependant, en raison des études des membres, le programme a dû être interrompu en 2019.

Une énergie renouvelable et propre

Maintenant qu’ils ont obtenu leur diplôme d’ingénieur, les étudiants à l’origine du projet sont plus que déterminés à poursuivre cette grande aventure, qui vise à produire de l’électricité verte à l’aide d’un générateur simple et efficace. Il faut savoir que l’électricité obtenue à partir d’une source hydroélectrique est une énergie renouvelable et propre. Elle nous permet donc de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, en France, comme dans de nombreux autres pays, l’hydroélectricité ne représente encore qu’une faible proportion de la production énergétique nationale.

Vers le développement d’une version finale

Avec le projet HydralKids, les jeunes ingénieurs de HydrAlgua souhaitent ainsi démocratiser le concept de l’hydrolienne de rivière en France, en ciblant non seulement les particuliers, mais aussi les collectivités territoriales – en vue d’alimenter les éclairages publics par exemple. Le développement du nouveau prototype a déjà commencé et l’équipe prévoit d’effectuer les premiers essais en août prochain. À noter que cette nouvelle version comportera une grille anti poisson pour être davantage en harmonie avec la faune et la flore aquatiques. Si tout se passe bien, le produit final sera développé à partir d’octobre 2023 pour une présentation officielle en 2024.

Des améliorations en vue

Dans sa première version, HydralKids River se distinguait des générateurs hydroélectriques existants par sa grande ouverture centrale destinée à augmenter le contact avec l’eau. De plus, selon les étudiants, sa taille pouvait être adaptée à la profondeur de l’eau. Plusieurs essais ont été réalisés dans les environs de Lyon, notamment sur l’Yzeron, avec des résultats plutôt médiocres. Les chercheurs vont maintenant passer aux choses sérieuses. Certes, cette hydrolienne à usage domestique ne produit que quelques kilowatts, mais le concept mis en œuvre est à la fois intéressant et prometteur. Espérons alors que l’équipe d’HydrAlgua atteindra ses objectifs ! Plus d’informations : hydralgua.com.

