Hydrolienne : Blue Freedom, l’invention d’une mini centrale hydroélectrique de 500g qui tient dans un sac à dos

Les centrales hydroélectriques conventionnelles sont loin de faire l’unanimité concernant leur capacité à produire de l’énergie verte. Leur mise en place implique souvent de gros œuvres qui ont des impacts négatifs sur la faune et la flore. Ces installations sont aussi critiquées puisqu’elles détérioreraient le paysage. Certains experts estiment même que les centrales hydroélectriques produisent encore plus de gaz à effet de serre que les centrales au gaz. Et pour cause, la biomasse inondée fermente et dégagerait ensuite du méthane et du CO₂. Pourtant, l’hydroélectricité possède un avantage de taille par rapport au photovoltaïque et à l’éolien : elle n’est pas intermittente. De plus, elle affiche un coût au kWh particulièrement faible.

Une minicentrale hydroélectrique

Pour toutes les raisons susmentionnées, la startup allemande Aquakin, basée à Fürth, en Bavière, a développé une microcentrale hydroélectrique baptisée Blue Freedom. Selon ses concepteurs, il s’agit de la centrale hydroélectrique la plus petite et la plus légère au monde. Avec son poids de moins de 500 g et son diamètre de 20 centimètres, le dispositif peut être transporté facilement dans un sac à dos. Par sa taille et de son design, il s’adresse principalement aux randonneurs et aux campeurs. En effet, la minicentrale peut être utilisée pour produire de l’électricité même à partir d’un ruisseau.

Une campagne de financement à succès

La Blue Freedom se compose d’une turbine et d’un support qui intègre une batterie. L’énergie produite par la turbine est stockée dans cette dernière qui, à son tour, peut recharger un smartphone, une tablette, un appareil photo, un rasoir, une lampe LED ou n’importe quel autre appareil électrique ou électronique de faible puissance.

La minicentrale hydroélectrique a fait l’objet en 2016 d’une campagne de financement participatif sur Kickstarter. Une opération qui a permis à l’entreprise d’amasser un peu plus de 190 000 dollars pour un objectif de 100 000 dollars. Autant dire que le concept a séduit les internautes.

D’autres modèles plus puissants

À noter qu’en plus de la Blue Freedom, Aquakin a développé des centrales adaptées à différents types de besoins. L’entreprise a, par exemple, conçu une centrale hydroélectrique linéaire capable de générer jusqu’à 160 000 kilowattheures d’électricité par an, ce qui est théoriquement suffisant pour alimenter une quarantaine de foyers par an.

Benedikt Schröder, Stephan Pacardo, Leif Schoeller et Benedict Padberg, les cofondateurs d’Aquakin, ont même créé un système avec lequel de simples conduites d’eau peuvent être utilisées pour produire du courant électrique. Plus d’informations : bestfriendportable.clickmake.com