L’eau est un immense réservoir d’énergie qui n’attend qu’à être exploitée à grande échelle. En effet, force est de constater qu’une partie importante de l’énergie renouvelable que nous utilisons est issue du photovoltaïque et de l’éolien. De plus, quand on parle d’énergie hydroélectrique, on a souvent tendance à penser aux barrages fluviaux, qui ont l’inconvénient d’être coûteux et de représenter un danger pour la faune et la flore aquatiques. Heureusement, il existe d’innombrables inventions visant à améliorer ce concept de production d’électricité. Par exemple, l’entreprise tunisienne Hydrax mise sur les aqueducs pour produire une énergie propre, et ce, avec un faible investissement.

Une invention tunisienne

Pour ce faire, la société fondée par l’inventeur tunisien Adnan Barhoumi fabrique des hydroliennes axiales brevetées et conçues pour être installées dans des canalisations à transfert par gravité. L’avantage principal de cette conception réside dans son efficacité particulièrement élevée grâce au fait que l’axe tourne dans le sens du courant, sans le modifier. Avec comme slogan « L’énergie, c’est l’avenir, l’avenir, c’est notre métier », Hydrax veut permettre aux personnes d’accéder à une énergie renouvelable adaptée à leurs besoins actuels et futurs. Selon les estimations de la société, l’ensemble des réseaux d’aqueducs de la Tunisie pourrait « potentiellement » permettre de couvrir près du tiers de la consommation du pays. L’entreprise ne donne pas plus d’informations sur les capacités de production de son hydrolienne.

Différents modèles selon les besoins

Il faut savoir que les hydroliennes de Hydrax ont la particularité d’être dépourvues d’engrenage. Elles sont constituées d’une seule pièce en mouvement. Cela signifie qu’elles ne créent presque pas de nuisance sonore et permet notamment de réduire significativement l’entretien. La turbine possède un diamètre identique à celui du système de canalisation. À ce propos, la firme propose trois modèles qui diffèrent par leur taille. Mesurant 40 mm de diamètre, le premier est une micro-hydrolienne conçue pour alimenter des capteurs intelligents. Le second est une mini-hydrolienne de 100 mm de diamètre. Ce modèle convient notamment à l’alimentation électrique d’un bâtiment. Enfin, l’hydrolienne Hydrax de 400 mm à 3 000 mm de diamètre peut alimenter plusieurs foyers simultanément.

Capable de remplacer une batterie

Hydrax n’hésite pas à vanter la facilité d’installation de sa solution. De plus que celle-ci serait en mesure de baisser le coût de production d’électricité jusqu’à 150 fois par rapport à l’énergie solaire. L’autre avantage de cette invention serait qu’elle fonctionne de façon non intermittente. Autant dire qu’elle peut remplacer une batterie en étant capable de générer continuellement de l’électricité. L’entreprise mène actuellement des essais sur différents sites situés en Europe pour démontrer l’efficacité et les bénéfices de sa technologie. L’entreprise revendique plusieurs partenaires de renom comme OTV Veolia Water Technologies, la commune Pont-Audemer Val de Risle, la CEE ou encore l’OCCE. Aucune autre information n’est disponible sur Internet, que ce soit sur le projet ou sur l’invention. À suivre…

