« Il vaut mieux en rire », Apple dévoile un adaptateur USB‑C vers Lightning avec son dernier iPhone 15

Depuis quelques années, le secteur des TIC connaît une évolution croissante. En parallèle avec ce progrès, les solutions de charge se diversifient également. Cependant, les consommateurs tombent parfois sur des accessoires incompatibles qui finissent seulement dans les poubelles, faisant augmenter considérablement la quantité des déchets électroniques dans le monde. Afin d’y remédier, la Commission européenne a proposé en 2021 l’adoption d’une solution de charge universelle pour tous les appareils électroniques. Cette mesure pourrait être appliquée prochainement pour les vingt-sept pays membres de l’Union européenne. C’est la principale raison qui a incité Apple à remplacer son câble Lightning par sa prise de charge USB-C nouvellement sortie sur le marché. À travers cet article, nous allons vous fournir plus d’informations sur cette actualité.

L’USB-C, c’est quoi exactement ?

L’Universal Serial Bus de type C remplace toutes les différentes versions précédentes des câbles USB employés pour tous les types d’appareils électroniques (téléphones, imprimantes, disques durs, souris d’ordinateur, lecteurs Kindle, etc.). Cette technologie universelle est symétrique et réversible, ce qui permet d’éviter toute erreur lors de l’insertion du connecteur USB dans le port. De plus, elle est capable de transporter plus d’énergie, accélérant ainsi le chargement des appareils. Elle assure un transfert de données plus rapide. Son utilisateur peut copier une grande quantité de fichiers depuis ou vers un Smartphone ou encore un ordinateur portable. D’ailleurs, l’USB-C peut envoyer un signal audio ou vidéo à un moniteur, tout en rechargeant les accessoires connectés.

Quels sont ses atouts principaux ?

Sur le plan pratique, la technologie USB-C est plus fine que les versions précédentes. Elle est donc moins encombrante et s’adapte mieux aux nouveaux appareils disposant d’une taille de plus en plus mince aujourd’hui. D’après l’USB Implementers Forum (USB-IF), ce connecteur innovant jouit d’une durée de vie plus longue. Il peut assurer approximativement dix mille connexions (soit une capacité sept fois supérieure à celle des versions antérieures). De plus, il améliore les capacités des appareils connectés. Néanmoins, il est bon de noter que les spécifications récentes de la prise USB-C pourraient ne pas être prises en charge par les appareils plus anciens.

Qu’est-ce qui a convaincu Apple de se tourner vers l’USB-C ?

Auparavant, cette marque a vivement défendu son câble Lightning pour iPhone. Elle n’adhérait pas à la proposition de la Commission européenne d’utiliser un connecteur universel pour tous les appareils. Elle craignait que cela puisse devenir un frein à l’innovation et au développement du marché. Alors que de nombreuses autres marques adoptent déjà les connecteurs USB-C depuis quelques années, Apple a résisté. Mais récemment, elle a changé d’avis lorsque la proposition de l’UE a été approuvée en 2022. Le 12 septembre 2023, un responsable marketing de l’entreprise a présenté l’iPhone 15 avec sa nouvelle prise de charge USB-C. Il n’a plus évoqué le câble Lightning. Selon lui, ce connecteur USB-C constitue aujourd’hui une norme universellement acceptée. Il peut désormais être employé sur les iPhones, les iPads, les MacBooks et les AirPods.

Qu’en est-il du nouvel adaptateur USB-C ?

Le géant américain de l’électronique et de l’informatique a également lancé son nouvel adaptateur USB-C permettant de connecter les accessoires Lightning à un iPad ou à un iPhone compatible USB-C. Cette solution permet aux utilisateurs de profiter à la fois de la recharge (24 W au maximum), du transfert de données et du transfert audio. Son câble tressé lui offre plus de résistance, selon l’entreprise sur son site web. Cet adaptateur peut fonctionner avec la plupart des véhicules, principalement ceux qui sont équipés de CarPlay. Il est aussi possible de le brancher directement à un câble USB d’une voiture. Cette mesure qui devait à l’origine être « un pas important contre les déchets électroniques » verra sans doute fleurir une flopée de nouveaux adaptateurs sur le marché. La preuve en est avec l’arrivée d’un premier dispositif officiel « USB-C vers Lightning » sur la boutique de la pomme. Et on ne vous parle même pas des différentes normes existantes pour l’UBC-C, on vous laisse regarder la vidéo de

Monsieur GRrr sur ce sujet.

Meilleure Vente n° 1 Câble USB C vers Lightning 1.8M -Lot de 3 [MFi Certifié] Rapide Charge pour iPhone 14/13/13PRO/12/12 PRO Max/12 Mini/11/11PRO/XS/XR/X/8/ 8Plus /iPad, Blanc [Charge Rapide Power Delivery]:Le câble USB C vers Lightning à charge rapide d'RCTech est doté du dernier port Lightning C94 et est conçu pour une charge rapide. Ce cable lightning usb c fournit...

Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte (cliquez ici pour publier un commentaire).

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez