Comment précommander l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max ?

Vous l’attendez peut-être comme le messie ? Vous avez peut-être déjà mis de côté la somme rondelette qu’il vous faudra débourser pour l’avoir ? Toujours est-il que les précommandes du très attendu Iphone 12 Pro Max sont ouvertes !

Cette fois-ci, inutile de faire la queue chez Apple vous trouverez portes closes exceptés trois magasins parisiens. Si vous espérez l’avoir entre vos mains dès le Vendredi 13 Novembre, jour de sa sortie, mieux vaut le précommander en ligne. Vous pourrez alors le retirer en magasin s’il pratique le Click & Collect ou dans votre boîte aux lettres si ce n’est pas le cas !

Les ventes de l’iPhone 12 ont déjà largement dépassées les espérances du géant américain ! Selon Ming-Chi Kuo, analyste spécialiste d’Apple, environ 600 000 commandes avaient été enregistrées les 24 premières heures du lancement de l’iPhone 11 ! Et 11 millions de précommandes lors de la première semaine de lancement !

Pour l’iPhone 12, ce sont 8 millions de précommandes en un seul weekend ! Avec une petite différence notoire puisque les modèles 12 et 12 Pro Max intéressent fortement la Chine, en plus de l’Europe et des Etats-Unis.

Sur quel site le précommander ?

Qu’a-t-il de plus que les autres ?

Si l’on en croit les spécialistes de la marque, c’est le must des nouveaux smartphones à la pomme !

Voici ces caractéristiques techniques :

Ecran Super Retina XDR 6,7 pouces

Verre Ceramic Shield, plus résistant que n’importe quel autre smartphone

Compatibilité 5G même si elle n’est pas encore disponible en France

Puce A14 Bionic, la plus rapide des puces de smartphone

Système photo pro avec ultra grand‐angle, grand‐angle et téléobjectif 12 Mpx ; zoom optique d’amplitude 5x ; mode Nuit, Deep Fusion, Smart HDR 3, Apple ProRAW et enregistrement vidéo 4K HDR en Dolby Vision

Scanner LiDAR pour des expériences de réalité augmentée nocturnes hors du commun, portraits en mode Nuit

Caméra avant TrueDepth 12 Mpx avec mode Nuit, enregistrement vidéo 4K HDR en Dolby Vision

L’iPhone 12 Pro Max offre actuellement la meilleure résistance à l’eau (IP68)

Wwidgets repensés sur l’écran d’accueil, nouvelle Bibliothèque d’apps

Cassez votre tirelire il arrive le 13 novembre !

Vendredi 13 Novembre portera-t-il chance au nouveau modèle Apple, le 12 Pro Max… Une chose est sûre les amateurs de la marque devront débourser la modique somme de 1609€ pour posséder leur nouveau jouet ! Une sacrée somme, mais il paraît que lorsque l’on aime on ne compte pas ! Vous n’avez plus qu’à appeler votre banquier pour savoir si la transaction est possible ! Bon courage !