Infinity Cool, l’invention d’une couverture « climatisante » qui promet jusqu’à -15℃ de refroidissement

Depuis quelques jours, les nuits sont chaudes, très chaudes et le sommeil est compliqué ! J’ignore comment vous gérez la situation pour dormir, moi, j’opte pour le « dormir nue », en plus, il paraît que c’est bon pour la santé, comme je vous l’expliquais dans cet article. J’ajoute les volets fermés, et les fenêtres ouvertes pour qu’un petit brin de vent frais vienne faire office de climatisation naturelle. Eh oui, je suis très réfractaire à une climatisation, souvenir d’une angine horrible après une nuit passée avec une clim’ dans une location de vacances. Plus jamais ! En revanche, l’invention que je vais vous présenter pourrait totalement me convenir. Son nom : Infinity Cool, une couette rafraîchissante qui vous garde couvert en restant au frais. Déjà en précommande sur Indiegogo, elle fait un véritable carton ! Découverte.

Une invention japonnaise

Les températures augmentent depuis quelques années, et le réchauffement climatique est bien en marche, pour les plus sceptiques ! On ne peut pas nier que les canicules se multiplient, que la neige ne tombe plus (ou presque) en hiver, et que l’été se prolonge jusqu’au mois d’octobre. Le marché des climatiseurs ne s’est jamais aussi bien porté, pourtant ces appareils consommateurs d’énergie participent aussi au réchauffement climatique. Il faudra peut-être, à l’avenir, penser le rafraîchissement autrement que par le biais d’appareils électriques. Un concepteur Japonais, Tatsuya Dobashi, mise sur une couette très innovante pour un rafraîchissement personnel, et totalement écologique. Avant d’entrer dans les détails plus techniques, le concepteur annonce que cette couverture low tech peut maintenir votre corps 15° C en dessous de la température ambiante : le pied !

Une couette « climatisante » et « rafraîchissante »

Comme vous pouvez l’imaginer, le secret de cette couverture réside dans les matériaux qui la composent. Ainsi, le concepteur a développé des fibres de tissus, qui favorisent l’absorption et la dissipation de la chaleur. Cette chaleur est justement évacuée par les tissus, vous donnant la sensation de rester au frais. Ces fameuses fibres sont annoncées comme étant rafraîchissantes et de haute performance, grâce à des capteurs qui réagissent à la chaleur de votre corps. Concrètement, les fibres s’activent quand la température monte à l’intérieur de la couverture, pour renvoyer la chaleur à l’extérieur. De plus, elle joue aussi un rôle pour évacuer la transpiration, gros point noir des nuits estivales. Sur le même principe, les fibres réagissent à l’humidité qui est évacuée vers l’extérieur.

En financement participatif sur Indiegogo

Si vous souhaitez acquérir cette couette rafraîchissante, vous devrez débourser la modique somme de 97 € ! Je dis modique, car, lors de sa commercialisation, prévue en septembre 2024, elle est prévue au prix de 235 €. Lavable en machine, et prévue pour une personne, elle dispose aussi, et toujours grâce à ses fibres, d’une fonction séchage rapide, pour être toujours prête à vous rafraîchir. Sincèrement, je me laisserai bien tenter par cette couette rafraîchissante, en prévision de mes futures vacances en camping… Les nuits pourraient être détestables si l’on atteint les mêmes températures qu’en ce début du mois d’août ! Vous souhaitez la précommander ? Rendez-vous sur la campagne de crowdfunding sur Indiegogo. Ne tardez pas, elle a déjà atteint 25 979 €* sur les 6 122 € espérés, et la campagne se termine le 1ᵉʳ septembre prochain. Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le montant atteint a été relevé le 31 juillet 2024 à 14 h 53.

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses.